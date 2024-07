Azahriah és Majka összeveszett, hogy ki az intelligensebb

Sosem volt intelligens, a helyezkedésben és az érdekei pénzre váltásában tehetséges csak – ezzel vádolta meg Majoros Pétert (Majka) Baukó Attila (Azahriah). A Magyar Nemzet összefoglalója szerint a két zenész azután szólalkozott össze, hogy Ábrahám Róbert megütötte Puzsér Róbertet.

Majka szerint Puzsér Robikának már nagyon kijárt egy lángos

Ahogyan arról az Origo is írt, Majka először kiállt Ábrahám mellett, és azt írta, hogy Puzsérnak nagyon kijárt már egy pofon, mert gyakorlatilag a fél országot folyamatosan verbálisan bántalmazza azzal, hogy közszereplőként tevékenykedik.

Ezután Azahriah az Instagram-oldalán közölt egy sztorit, melyben arról ír, hogy mindig csak helyezkedik, csak a pénz fontos számára, ráadásul az intelligenciáját is megkérdőjelezi.

Fotó: Majka/ Facebook

Majkának rosszul esik, amit Azahriah csinál

A Való Világ című RTL Klub-os műsorban ismertté vált, és ma is az RTL Klub-nál dolgozó Majka, aki egyébként dalokat is ír és koncerteket is ad, ezután hosszan válaszolt Azahriah-nak, kifejtette mennyire megbántotta őt a posztja.

Rettentő rosszul esik, hogy úgy nyilatkozik irányomban, mintha egy szánalmasan buta, eredmények nélküli, kitartott zenész lennék

"És bár mondanivalóm lenne rengeteg, de nem hiszem, hogy ezek után bármilyen szócsatába is kéne keverednem veled, egy olyan 22 éves fiúval, aki az előbb felsoroltakat abszolút nem tisztelve ilyen lebecsmérlően nyilatkozik rólam" – üzent Baukónak Majoros Facebook-posztjában.