Lazacos bokréta, Balatoni nyelves és BarAngolna – hihetetlen ételek a balatoni büfékben

Egy másik vendég éppen egy levest kér, ugyanazt, amit tavaly is megkóstolt. A szakács azt válaszolja neki, hogy igen, van az a leves, de kicsit újítottak rajta. Nem baj – mondja a vendég –, megkóstolom.

Percek alatt elfogy a leves, a vendég mosolyog, és csak ennyit mond: „itt soha nem csalódom.”

Fotó: Talán Csaba

A büfé üzemeltetője mosolyog:

„Ezért érdemes dolgozni, rendkívül jó érzéssel tölt el, nem hiábavaló a munkánk és a különleges odafigyelésünk.”

- mondja.

Azt is hozzáteszi, hogy egyre bátrabbak az emberek, látja, hogy sok család először ide jön, megnézik, milyen ételeket kínálnak, és egyet-egyet meg is kóstolnak.

Fotó: Talán Csaba

A Balatoni nyelvestől a Bokrétáig



Az étlapot nézve úgy látjuk: nemcsak az ételek nem hagyományos balatoni strandételek, hanem – a látszat ellenére - a büfé sem igazán strandbüfé. Inkább bisztró vagy étterem.

Az étlapon hideg leveseket kínálnak: természetesen az elmaradhatatlan gyümölcsleves az egyik, a másik pedig a zöldséges gazpacho. A főételek között van fogasfilé, fogas fish and chips, sült édesburgonya, vannak különböző Bokréták – ami egy tortilla-lapba töltött saláta és különböző húsok. Választható füstölt sonkás vagy füstölt lazacos verzió. A saláták is egészen lenyűgözők. Nem szokványos salátákról van ugyanis szó: csicseriborsóval, öntetekkel, magvakkal, kukoricával dúsítják. Választható még grillezett zöld fűszeres kecskesajt grillezett körtével. Desszertként túrógombócot ajánlanak szintén többféle formában. Gyümölcsmártással vagy barna kekszbundában, de pohárkrémek és gyümölcssaláták is gazdagítják a kínálatot.

grillezett kecskesajt salátaágyon grillezett körtével

Fotó: Talán Csaba

„Az étlapot mindig az időjáráshoz alakítjuk. Az állandó étlapon vannak persze burgerek is. A hagyományos marhahúspogácsás elengedhetetlen, de van vegetáriánus burger és harcsaburger is. Minden hétvégére külön 2-3 féle ajánlattal készülünk – ez hétvégente változik. Van, amikor lazacot kínálunk különböző elkészítési módokon, de szeretjük a főzelékeket és a különböző sós töltött palacsintákat is, például a ricottás-zöldséges töltött palacsintát. Minden héten leülünk a séfünkkel és megtervezzük a hétvégi menüt. Szabad kezet kap, általában csodálatos ételeket álmod meg. Egy egyszerű tökfőzeléket vagy borsófőzeléket is megújít úgy, hogy fantasztikusan különleges lesz. De tartunk görög hétvégéket vagy saslik- és grillhétvégét is.” - mondja Nagy Péter.