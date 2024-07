Videón a brutális budapesti halálos baleset

Szombaton hajnalban egy 20 éves, holland állampolgárságú férfi és két barátja az egyik budapesti szórakozóhelyről egy Mercedesszel jöttek el. A Róbert Károly körúton hajtottak, amikor nem álltak meg a Lehel utca kereszteződésében a piros lámpánál. Ekkor hajtott be a kereszteződésbe a Lehel utcán egy Suzukis. A 47 éves férfi észrevette a Mercedest, és azt is, hogy nem fog megállni, de hiába próbálta fékezéssel elkerülni az ütközést.

A holland férfi nagy sebességgel belehajtott a Suzuki oldalába.

A 20 éves férfi és az egyik barátja elfutottak a baleset után. Őket a rendőrök később felkutatták és elfogták a fővárosban. A harmadik társuk a hátsó ülésen ült, ő nem menekült el.

A Suzukit vezető férfit kórházba vitték, azonban az életét már nem lehetett megmenteni, hétfőn belehalt a sérüléseibe.

A rendőrök a holland férfit és a társát őrizetbe vették és javasolták a letartóztatásukat. Az eljárást szakértők bevonásával folytatják – írja a rendőrség a közösségi oldalán.

Ahogy korábban megírtuk, július elején késő este egy bedrogozott férfi ellopott egy taxit, majd a forgalommal szemben felhajtott az Árpád hídra. Ott frontálisan ütközött két autóval. A balesetben három ember halt meg, a tragédiát okozó férfi is. A balesetet okozó férfi a baleset napján az utcán tántorogva sétált, zavartan viselkedett, ezért a helyiek kihívták a rendőröket, akik bevitték őt. A férfinél kábítószert találtak, és a teszt kimutatta, hogy be van drogozva. A férfi kihallgatásán ezt be is vallotta. Ezután elengedték a rendőrök.

A vétlen taxist sokáig az intenzív osztályon kezelték, az állapota jelenleg is súlyos, de stabil, túl van az életveszélyen. Az egészségi állapota miatt valószínűleg jó ideig nem fog kocsiba ülni, de a megélhetését is jelentő autója összetört. A taxisok egy gyűjtést indítottak neki, valamint annak a nőnek is, akinek a taxiját ellopta az ámokfutó.

A balesetről a rendőrök egy videót is közzétettek. Ezen jól látszik, hogy a Suzukiban ülőknek esélye sem volt a túlélésre.

Az Origo megkeresett egy közlekedési szakjogászt, aki arra a kérdésünkre, hogy a férfit miért engedték szabadon ezt a választ adta: Valószínűleg csak csekély mennyiségű kábítószer volt a férfinál, és a rendőrök azt állapították meg, hogy nem állt fenn a bűnismétlés és elrejtőzés veszélye. Ezért nem vették őrizetbe - nyilatkozta Dr. Bátori-Kallós Korinna, ügyvéd és közlekedési szakjogász.