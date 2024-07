Újabb baloldali oligarcha tűnt fel Magyar Péter mögött, Demszky Gábor korábbi főtanácsadója

A botrányt botrányra halmozó Magyar Pétert - mások mellett - a kevésbé ismert Farkas Dezső és Seprenyi Anita is segítette a kampányban - derült ki a 444 nevű Soros-blog írásából. Mint írják, Farkas, aki az üzleti szférából érkezett, végig a háttérben maradt, bár volt, akinek szervezőként mutatkozott be. A 444-nek azt mondta, csak a kampányban segítette Magyart. Seprenyi Anita azonban május óta hivatalosan is a baloldali politikus személyi asszisztense és sajtósa. Önmagában ez kevéssé lenne érdekes - de van egy fontos részlet. Egészen pontosan: Mesterházy Ernő.

Demszky Gábor bizalmasa is feltűnik a háttérben

Magyar egyik fontos segítőjének, Farkas Dezsőnek a felesége, F. M. a házasságkötés idején ugyanis olyan cégekben volt ügyvezető vagy igazgatósági tag, amelyek Mécs Mónika filmproducerhez és férjéhez, Mesterházy Ernőhöz köthetők, illetve a Mesterházy által alapított, mindmáig a köreibe tartozónak mondott cégháló részei – írja a 444. (Érdekesség: a Spinoza Házban Magyar Péter arról beszélt, hogy gyerekkorában rajongott Demszkyért, a szobája falán Demszky portréja ékeskedett. Nemrégiben pedig Demszky áradozott Magyar Péterről.)

Mesterházy Ernő városházi főtanácsadó (j) és ügyvédje Papp Gábor várakozik a Budai Központi Kerületi Bíróságon 2010-ben, ahol a Fővárosi Főügyészség kezdeményezésére döntenek előzetes letartóztatásáról

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

A baloldali-liberális oligarcha, Mesterházy Ernő neve onnan lehet ismerős sokak számára, hogy a Demszky Gábor (SZDSZ) vezette főváros idején a főpolgármester tanácsadója volt.

Akkoriban úgy emlegették Mesterházy Ernőt, mint a Városháza fantomja, aki az akkor budapesti főpolgármester, Demszky Gábor fő bizalmasa, akár politikáról, akár üzletről, akár magánéletről van szó.

Demszky Gábor, Budapest egykori liberális főpolgármestere

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Mesterházyt később a BKV több vezetőjével, illetve Hagyó Miklós egykori főpolgármester-helyettessel együtt vették őrizetbe.

Az ügyészség a BKV-üggyel kapcsolatban felbujtóként elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsította Mesterházyt, miközben pedig börtönben volt, 2010 májusában 163 millió forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel is meggyanúsították.

Korábban a Pesti Srácok írt arról részletesen, hogy a Privát Kopónak korábban megszólalt egy úgynevezett „táskahordó”, aki név szerint említette Mesterházy Ernőt.

Szerinte a városháza korábbi „fantomja” korrupciós pénzekből részesülhetett.

A férfi állítása szerint a szocialista kormányok idején saját maga pénzzel telerakott táskákat hordott a politikai elit „pénzcsinálóinak” annak érdekében, hogy a Strabag osztrák óriásvállalat tehesse rá a kezét a közbeszerzési eljárásokban meghirdetett építőipari beruházásokra.

A pénzhordó elmondása szerint ott volt olyan „érdekegyeztető” megbeszéléseken, amelyen a politika pénzcsinálói, köztük Mesterházy Ernő egyik bizalmi embere arról konzultáltak, hogy milyen arányban részesülnek a vesztegetési pénzekből

– írta a bűnügyi portál, hozzátéve, hogy a “táskás ember” tudott olyan, az M6-os autópálya projektjéhez tapadó hárommillió eurós korrupciós pénzről is, amely „kizárólag a balliberális érdekkörök jussa volt”.