A Bárándy-klán csupán azért támadja a független ügyészséget, hogy visszatérhessenek a politikába

A blog szerint a Bárándy-klán és egyúttal a baloldal jelen ügy kapcsán tanúsított magatartása azonban semmiképpen sem nevezhető előzmény nélkülinek. Visszatérő jelenség ugyanis, hogy a nekik nem tetsző döntések miatt támadásba lendülnek az állami szervekkel és a kormánnyal szemben, ez történik most is.

Bárándy Gergely többek között hasonlóan járt el az Alkotmánybírósággal összefüggésben is, amikor határozott ambíciói ellenére az illetékes szakmai bizottság végül leszavazta alkotmánybíróvá történő jelölését. A baloldali ügyvéd a szakmai döntés folytán - az ügyészséggel szemben most megfogalmazottakhoz kísértetiesen hasonló vádakkal - kezdte szisztematikusan rombolni a taláros testület tekintélyét, valamint az alkotmánybírók szakmai és morális integritását. Tette mindezt sértettségből és a társadalmi bizalom leépítése érdekében.

Az ifjabbik Bárándy a közelmúltban az ATV stúdiójában élesen bírálta az Alkotmánybíróságot, objektív igazságként tálalva a közvélemény számára azon személyes meggyőződését, hogy a taláros testület alkotmányos funkciójának betöltése helyett „a Nemzeti Együttműködés Rendszerét szolgálja”. Egyik korábbi Facebook-posztjában például „politikai elfekvőként” utalt a testületre, amelyet „parkolópályára került káderek fórumává silányítanak”.

Bárándy visszatérően hangoztatott bírálatainak hitelességét ugyanakkor erősen árnyalja az a tény, hogy 2023 júniusában örömmel lett volna az általa elfogultsággal, szakmaiatlansággal és kvázi irányított működéssel illetett testület tagja.

A Momentum Mozgalom által alkotmánybírónak javasolt baloldali (ex)politikus az Alkotmánybíróság új tagjainak jelölési eljárásában illetékes Igazságügyi Bizottság meghallgatása során - mint ahogyan azt a hivatalos jegyzőkönyv is tanúsítja - a támogatása érdekében megfogalmazott érvelésében „a jogászi pálya egyik csúcsaként” és „rendkívüli megtiszteltetésként” jellemezte az alkotmánybírói hivatást.

Majd azt is kifejtette, hogy „ma is vannak a testületben hozzáteszem, kivétel nélkül egyébként konzervatív, de általam tisztelt tagok, és egy-két határozat tiszteletreméltó szakmaiságról tesz tanúbizonyságot”. A politikusi és az alkotmánybírói hivatás közti különbségekre kitérve pedig kiemelte, hogy a taláros testületbe történő beválasztása esetén „nem ellenpólust szeretne képezni a hivatalban lévő tagokkal”, és nem a kormány ellensége vagy barátja akar lenni, hiszen ez egy politikus, nem pedig egy alkotmánybíró feladata.

A bizottsági meghallgatáson és az azon kívül tett kijelentések közötti ellentmondások, valamint önmagában az a tény, hogy míg Bárándy konzekvensen bírálja a testületet, addig ő maga alkotmánybíró akart lenni, több dolgot is bizonyítanak.

A Tűzfalcsoport szerint egyrészt igazolják, hogy a volt szocialista képviselő igenis politikai motívumok és célzatok mentén cselekszik, amikor nyilvánosan kritizálja az Alkotmánybíróságot. Másrészt nyilvánvalóvá teszik, hogy Bárándy AB-hoz (beleértve a testület jelentőségét és magát az alkotmánybírói hivatást), illetve annak tagjaihoz való ellenséges viszonya a volt politikus sértettségéből és csalódottságából fakad. Az Országgyűlés illetékes szakmai bizottsága ugyanis végül -gyakorlatilag egyhangúlag, mindössze egy szavazat ellenében - leszavazta alkotmánybíróvá történő jelölését. Míg egy interjúban azt is kijelentette, hogy az Alkotmánybíróság „az elmúlt időszakban - finoman szólva - nem töltötte be azt az alkotmányos szerepét, amit a rendszerváltáskor neki szántak, és amit az Alaptörvény nevesít”. Bárándy szerint az AB döntéseinek jelentős része „nem szakmai alapon”, hanem „egészen más megfontolások mentén született meg”. Sőt, a Soros-egyetem ügyében hozott döntést konkrétan kiemelve, még a végrehajtó hatalom és a törvényhozás irányába fennálló, „kritikátlan” hozzáállással is megvádolta a testületet.