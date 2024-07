Súlyosabb ítéletet kaphat a bujáki nőverő

A férfi és a barátnője 2018 októberében kerültek kapcsolatban, amely koránt sem volt felhőtlen, ugyanis tele volt veszekedéssel és féltékenységgel. A férfi 2019 nyarán egy borsodi településen, majd a nő miskolci lakásán is megverte a barátnőjét, akinek könnyű sérülései lettek. Két hónappal később ugyancsak a miskolci lakásban ismét bántalmazta őt.

Végül 2019 novemberében egy bujáki üdülőben tartott rendezvényen a részeg férfi ököllel többször megütötte a szállásukon a barátnőjét, majd a menekülni próbáló nőt hajánál fogva rángatta és többször ököllel ütötte meg a fejét.

A veréstől a nőnek eltört az orrcsontja és az orrsövénye, valamint számos zúzódásos sérülése lett.

A kép illusztráció!

Fotó: Shutterstock

Az ügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt emelt vádat az 57 éves férfi ellen. A Balassagyarmati Törvényszék 2024. február 12. napján kihirdetett elsőfokú ítéletével a férfit bűnösnek mondta ki súlyos testi sértés és könnyű testi sértés miatt, ezért 1 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, és 2 évre eltiltotta a közügyek intézésétől. Az ítélet fellebbezések miatt nem lett jogerős.

Másodfokon a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség azt javasolja, hogy Fővárosi Ítélőtábla súlyosítsa a férfi büntetését.

Ahogyan korábban megírtuk, a tartalékos katonatiszt brutálisan megverte a korábbi barátnőjét 2019 novemberében a Nógrád megyei Bujákon. A nőt szinte fel sem lehet ismerni azokon a fotókon, amiket a bántalmazás után töltött fel a közösségi oldalára.

A nő a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy mi történt vele. Leírta, hogy az 52 éves, katonai főiskolát végzett alezredes már nem először bántotta. Legutóbb eltörte az orrát, a fejét és a testét ököllel szétzúzta, a haját kitépte, és majdnem megfojtotta egy bujáki szállón. Hiába könyörgött az életéért, a férfi nem hagyta abba a verést. A rendőrök elfogták a férfit, akit súlyos testi sértés miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

Egy drogos férfi pedig többször is megverte feleségét, aki több éve volt együtt a párjával, mikor elkezdett drogozni. A férfi a kábítószer miatt agresszívvá vált és rendszeresen megverte az élettársát és a 7 éves kislányát is. A nő egy idő múlva elköltözött a férfitól, aki még ezután is zaklatta a nőt.