Busszal ütközött, majd kigyulladt egy autó Mosonszolnoknál

Karambolozott egy autóbusz és egy személygépkocsi Mosonszolnok határában, a 8506-os úton. Az autó néhány perccel később kigyulladt

- írja honlapján a katasztrófavédelem.

Hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet, áramtalanították azt, és visszahűtik a felforrósodott elemeit.

Mentők is érkeztek a helyszínre. A beavatkozás idejére az érintett útszakaszt lezárták.

Nemrég arról számoltunk be, hogy egy ember meghalt, négyen megsérültek hétfőn, miután egy autó a szakadékba zuhant Nyergestetőn. Arról is írtunk, hogy felborult egy autó májusban a Beszterce-Naszód megyei Petresen. A kocsit egy 16 éves fiú vezette, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A baleset miatt hét fiatalt vittek kórházba. Halálos autóbaleset történt Temesvár mellett is. Egy sofőr egy kanyarban elvesztette az uralmat a járműve felett, az felborult és darabokra tört. A férfi utasa, egy 17 éves lány meghalt a szerencsétlenségben. Az illetőnek öt napja volt jogosítványa, az autót pedig vasárnap kapta.

Néhány hónapja egy kétéves kislányt találtak holtan egy szakadékban Romániában, erőszak nyomai voltak a testén. A szakadék mintegy 400 méterre volt attól a helytől, ahonnan eltűnt. A rendőrség gyilkosságra gyanakszik. Pécelen is szakadékba zuhant egy gyerek, de a nyolcéves kisfiút sikerült kimenteni.

Mogyoródon egy helyben állt egy autós, amikor belerohant egy másik. A jobbról érkező fehér Suzuki vezetője türelmesen kivárta, hogy balra tudjon kanyarodni, de elindulás után egyből nekiment a Bpiautosok.hu dugóban várakozó olvasójának. A Suzukiban senki nem volt bekötve, a sofőr lefejelte a szélvédőt. A videó beküldője szerint a kiérkező rendőr sem igazán értette, ezt mégis hogyan sikerült összehoznia a sofőrnek.

Nem használta a biztonsági övet egy autós, nagy szerencsével mégis túlélt egy balesetet. A fehér autó elé váratlanul kikanyarodott egy másik, a sofőr már nem tudta elkerülni az ütközést. Előbb az SUV-nak, aztán a parkoló autóknak ütközött neki, és mivel nem használta a biztonsági övet, kirepült a szélvédőn. A csodával határos módon karcolásokkal úszta meg a balesetet.