Mutatjuk, hogy verték át az albérletet kereső férfit, több százezer forinttal

Az interneten hirdetett egy budapesti férfi egy kiadó családi házat. Miután kedvező bérleti árakat adott meg, hamar jelentkezett is egy férfi, akivel megbeszéltek egy találkozót. Miután a bérlő meg volt elégedve, ki is fizette a kauciót, azzal, hogy néhány nap múlva költözhet. Nem így lett. Hiába várta a főbérlő hívását, az mindig kitalált újabb, és újabb kifogásokat, hogy húzza az időt. Végül a férfi elment a házhoz, amit kibérelt, a korábban kapott kulcsokkal. Először el sem akarta hinni, de a kulcs nem működött. Később kiderült, hogy a főbérlő lecserélte a zárakat, ő maga pedig elérhetetlenné vált, azzal a több százezer forinttal együtt, amit felvett. Ezután az is kiderült, hogy mástól is vett már fel hasonló összeget.

Horváth Jenőnek csak néhány napja maradt, hogy elhagyja előző albérletét. Ezért internetes csoportokban kezdett kutakodni. Kis idő múlva talált is egy ígéretes ajánlatot, miszerint egy XVII. kerületi családi házért, rezsivel együtt, csak 145.000 forintot kell fizetnie havonta. Felvette a kapcsolatot a hirdetővel, akivel meg is beszélték, hogy a háznál találkoznak. Azonban egy másik férfi fogadta a háznál, nem az, akivel telefonon beszélt. Ő állítólag a ház tulajdonosa volt. Ez a férfi megmutatta a házat Jenőnek, akinek elmondta, hogy az előző albérlő még ott lakik, de néhány nap múlva el fog költözni. Ezután a két férfi bérleti szerződést kötött egymással, és Jenő átadta a beköltözéshez szükséges, 435.000 forintot kauciót. Miután átadta a pénzt, a férfi közölte vele, hogy tisztasági festést fog csinálni, ezért csak két nap múlva adja át a kulcsokat. Jenő megvárta a megbeszélt két napot, de a tulajdonos nem jelentkezett. Ezért elment a házhoz, ahol megdöbbenve tapasztalta, hogy az előző albérlő még nem költözött ki és a tisztasági festés sem lett megcsinálva. Felhívta a tulajdonost, és megkérdezte, hogy az albérlő miért nem hagyta el a házat. Erre a férfi azzal a kifogással állt elő, hogy az előző bérlő nem talált költöztetőt, ezért kénytelen volt ott maradni. A férfi, hogy meggyőzze az új albérlőt arról, beköltözhet a lakásba, oda adta neki a kulcsokat. Fotó: Origo A kulcsok átadása után megbeszélték, hogy másnap beköltözhet. Ezért Jenő, összepakolta a holmijait és egy nap múlva, már azokkal ment a házhoz. Azonban mikor be akarta vinni a dobozokat, és a zsákokat, még a kapun se jutott be, ugyanis lecserélték a zárat. Azonnal felhívta a tulajdonost, aki különböző kifogásokkal állt elő, és megpróbálta ráfogni a dolgot az előző bérlőre. Aztán a tulajdonos, és a korábbi bérlője egymásra kezdtek mutogatni, majd végül egyikük egy egészen hihetetlen történettel állt elő. Azt mondta a férfinak, hogy neki adta az egyetlen kulcsot, ezért miután kifestette a házat, nem tudta bezárni az ajtót és a kaput sem. Emiatt pedig kénytelen volt zárat cserélni. Horváth Jenő ekkor már nem hitt a férfinak, és megpróbálta visszakérni az albérlet árát. Sikeretlenül. Hiába hívta a hirdetőt és a tulajdonost is, azok elérhetetlenné váltak. Végül a férfi feljelentést tett a rendőrségen a két csalóval szemben.

Később kiderült, a két férfi nem először vert át hamis hirdetésekkel gyanútlan embereket. Az egyik közösségi oldalon egy kommentből kiderült, több embertől vettek már el pénzt, majd váltak elérhetetlenné. "Sajnos lenyúlta és átvágott engem, pedig mondtam neki, hogy beteg vagyok! Ez sem hatotta meg, elvette a pénzemet" -írja egy kommentelő, akit szintén átvertek a csalók. Fotó: Origo Az ügyben folyik a nyomozás.

