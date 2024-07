Nincs határa a pofátlanságnak: a megbukott Cseh “Katka” újraindul az elnöki tagságért

Soproni Tamás, Hajnal Miklós és Orosz Anna is távozik a Momentum vezetéséből. A párt vasárnap tisztújítást tart, amely komoly kihívások elé állíthatja majd az új pártelnököt. Az elnöki posztért Tompos Márton, az eddigi alelnök és parlamenti frakcióvezető-helyettes, valamint a korábban csúfosan megbukott Fekete-Győr András, ex-elnök, ex-frakcióvezető indulnak. A Népszava szerint a párton belül polgárháborús hangulat uralkodik. A feszültségek legfőbb oka Fekete-Győr visszatérési kísérlete, melyet agresszív kampánya is fokozott. Ez a párt vezető politikusait és Tompos elnökségének támogatóit is megosztotta.

Fekete Győr mellé sorakozott fel egyébként a csúfosan megbukott Cseh Katalin is. Ő arról vált híressé, hogy egy családjához köthető cégcsoport ellen jelenleg is zajlik a nyomozás uniós pénzek jogszerűtlen felhasználása miatt.

Fekete-Győr András egy bűnöző

Fekete-Győr Andrást egyébként még idén februárban ítélték el. Másodfokon egy év börtönbüntetésre ítélték a Momentum szánalmas, megbukott elnökét. A 2018-as kormányellenes tüntetésen eldobott füstgránát és az azt követő lökdösődés miatt emeltek vádat Fekete-Győr ellen. A büntetést a bíróság két év próbaidőre felfüggesztette. Szarvas Koppány Bendegúz, a párt másik tagja esetében maradt a felfüggesztett szabadságvesztés. Ismert, a két liberális politikus 2018 decemberében az Országház előtt tartott tüntetésen a rendőrökre támadt. A vád szerint Szarvas Koppány Bendegúz a rendezvény alatt meggyújtott egy pirotechnikai eszközt és a Parlament épületét biztosító rendőrök felé dobta, amikor még füstölgött. Másnap a két politikus ismét megjelent a Kossuth téren, mindketten meggyújtottak, majd a rendőrök felé dobtak pirotechnikai eszközöket.

A Hír TV felidézte, hogy az elsőfokú ítélet felmentette a két momentumos politikust, de az ügyészség súlyosításért fellebbezett. Az ügyészség képviselője kérte, hogy Szarvas Koppány Bendegúzt és Fekete-Győr Andrást is mondja ki bűnösnek a törvényszék csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt, és ítélje őket felfüggesztett szabadságvesztésre. A másodfokú tárgyaláson a Fővárosi Törvényszék ítélete szerint mindkét vádlott hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt bűnös. Fekete-Győr Andrást egy év börtönbüntetésre ítélték, ezt azonban két év próbaidőre felfüggesztette a tanács. Szarvas Koppány Bendegúz esetében a jogi minősítést változtatta meg a törvényszék az elsőfokú végzéssel szemben, így maradt a felfüggesztett szabadságvesztés. Az ítélet nem jogerős,

Fekete-Győr András védőjével együtt már fellebbezett a döntés ellen,

így az ítélőtáblán folytatódik az ügy. Fekete-Győr András esetében többen követelték a lemondást a példátlanul súlyos ítélet után.