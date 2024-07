Megcsípte egy darázs, kritikus állapotba került egy férfi

Szombaton egy idős férfi a kertjében dolgozott, amikor belelépett egy darázsba. A csípés után azonnal bement a házba, ahol elmondta a feleségének hogy mi történt, valamint azt hogy rosszul érzi magát.

Ezek után egyből kiütések jelentek meg a testén.

A nő azonnal hívta a mentőket, a mentésirányító pedig riasztotta a legközelebbi egységet, utána pedig vonalban maradt és igyekezett megnyugtatni a nőt – írja közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A mentők percek alatt odaértek a házhoz és emelt szintű ellátásba kezdtek, ami a gyors segítségnyújtás miatt sikeres volt.

Korábban megírtuk, hogy a thaiföldi Srinakarin-gátnál egy férfi horgászni ment a csónakjával. A békés hangulat egy pillanat alatt rémálomba fordult, amikor véletlenül egy kihalt fának ütközött, ahol történetesen egy darázsfészek volt. A rovarok megtámadták a horgászt, aki kénytelen volt a vízbe ugrani, hogy megvédje magát. Így mindössze nyolc csípéssel megúszta a kalandot, ami akár halálos is lehetett volna számára. A férfi visszafordult a partra, majd kórházba ment, ahol ellátták.

Parazita darazsak, majd bennük újabb parazita darazsak bújtak meg egy apró finn szigetre telepített pillangófaj egyedeiben. Amikor a réti tarkalepke hernyóit 30 éve betelepítették a szigetre, a kutatók azt remélték, megfigyelhetik, ahogy a szép lepkék elterjednek a vidéken. Arra azonban nem számítottak, hogy matrjoska baba módjára bújnak elő belőlük és terjednek el a parazitáik.

Az indiai mézelő méhek nemcsak a virágokat keresik, hanem bizonyos területeken az állati ürülékre is fókuszálnak. Egy új tanulmány szerint amikor egy speciális indiai darázsfaj, aVespa soror ellen szeretnének megfelelően védekezni, akkor a dolgozók elrepülnek, hogy friss állati ürüléket gyűjtsenek, amivel gondosan bekenik a fészek bejáratát.

Egy ázsiai darázsfaj mérgének hatóanyaga roncsolja a baktériumok külső sejthártyáját, és erősíti a kórokozó elleni immunválaszt. Az összes létező antibiotikumra rezisztens baktériumok térhódításával egyre nagyobb a szükség az újfajta hatóanyagokra. Az USA Tudományos Akadémiájának folyóiratában, a Proceedings of the National Academy of Sciences-ben publikált tanulmány arról számol be, hogy a kutatók egy Ázsiában elterjedt darázsfaj, a koreai sárgamellényű darázs (Vespula lewisii) mérgének kisméretű, erősen toxikus fehérjéjét módosították a természetesen is kimutatható baktériumölő hatás fokozása érdekében. A módosítások eredményeképp a molekula antibakteriális képessége jelentősen fokozódott, miközben a létrehozott variáns az eredetinél sokkal kevésbé ártalmas az emberi sejtekre.