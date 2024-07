Deák Dániel az Origónak Tusnádfürdőn Orbán Viktor beszédéről: Kulcskérdés a béke

„Nyugodtan kijelenthető, hogy az elmúlt időszak egyik legátfogóbb és legerősebb beszédét hallottuk most a miniszterelnöktől” – fogalmazott az Origónak Deák Dániel a miniszterelnök tusványosi beszéde után a helyszínen, Tusnádfürdőn. Mint mondta, a magyar kormányfő azon túl, hogy a magyar helyzetet, a magyar célkitűzéseket felvázolta, egy nagyon komoly átfogó leírást adott.

Említette azt, hogy mi a helyzet az Egyesült Államokban, mi a helyzet globálisan, és az ázsiai viszonyokat is kifejtette – tette hozzá Deák Dániel, és kiemelte,

Emellett természetesen nagyon fontos volt az is, hogy Magyarország és Európa hogyan viszonyul ehhez a megváltozott geopolitikai helyzethez, Orbán Viktor egy világrendszerváltásról beszélt."

Kulcskérdés a béke

Deák Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy a miniszterelnök előadásában kulcskérdés volt a béke ügye, a békének a kérdése.

– Ez azért is rendkívül fontos – ahogy a magyar kormányfő már korábban is utalt rá –, mert van egy békeköltségvetés. Ha vége a háborúnak, akkor értelemszerűen sokkal nagyobb lesz Európának és Magyarországnak is a gazdasági mozgástere – emelte ki a szakértő. Megjegyezte, hogy

a háború azon túl, hogy nagyon sok emberáldozatot követel, gazdasági szempontból is lefele húzza Európát, stagnálás, visszaesés van sok európai országban."

– Ezért is mondta a magyar kormányfő, hogy ha béke lesz, akkor gazdasági konjunktúra is bekövetkezik. A békeköltségvetés akkor lép életbe, ha befejeződik a háború a szomszédságunkba, és akkor olyan komoly támogatásokat tudnak adni a magyaroknak, amely hozzájárul ahhoz a célkitűzéshez is, hogy 2035-re demográfiai szempontból önfenntartó legyen Magyarország – emelte ki Deák Dániel, és hozzátette,

Ez egy nagyon grandiózus célkitűzés, és csak akkor következhet be, ha béke lesz, hogyha Európa a stagnálás és zuhanás helyett ismét a konjunktúra és a gyarapodás útjára lép.

A szakértő azt is külön emelte, hogy nagyon fontos szempont, hogy a magyar álláspont nem oroszpárti vagy ukránpárti, hanem egy olyan álláspont, amely mind a két felet meghallgatja, és tisztában van azzal, hogy kizárólag külső szereplők, az Egyesült Államok, Kína, tehát a nagyhatalmak tudják rákényszeríteni arra a háborúzó feleket, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek, és elérjék a békét.

Egy reális politikai felfogást láthatunk Orbán Viktor részéről, és utalt rá a miniszterelnök is, hogy ez a józan ész politikája, a realista politika tulajdonképpen hiányzik Nyugat-Európából, Brüsszelből, ahol továbbra is olyanokat mondanak, hogy addig kell folytatni a háborút, amíg Ukrajna nem nyer. Tudjuk, hogy ezek mögött a mondatok mögött nincsen politikai realitás egyáltalán"

– tette hozzá Deák Dániel az Origónak nyilatkozva Tusnádfürdőn.