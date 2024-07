Deák Dániel: Tusnádfürdő sorsfordító időszakban

Más felszólalásaihoz hasonlóan a tusnádfürdői beszédekre is jellemző, hogy olyan témákat emel a középpontba, amelyek egyesítő, konszenzusos ügyeknek számítanak. Ilyen volt például a 2006-ban kezdeményezett és végül 2008-ban megtartott „szociális népszavazás” ügye, amelyen 3,3 millió ember osztotta az akkor még ellenzékben lévő Fidesz álláspontját. De ugyancsak kiemelt ügye volt az elmúlt éveknek a gyermekvédelem, mely téma kapcsán tartott gyermekvédelmi népszavazáson 3,6 millió ember osztotta a kormányoldal véleményét. Szintén konszenzusos téma a magyar közbeszédben a háború kérdése, mely kapcsán a magyar kormány álláspontját osztja a többség.

Ennek köszönhetően Orbán Viktor beszédei olyanokat is meg tudnak szólítani, akik nem feltétlenül szavazói a Fidesznek, ugyanakkor a fontos sarokpontokban egyetértenek a kormány álláspontjával.

A mostani beszédét sorsfordító időszakban tartja Orbán Viktor, ugyanis az EP-választáson után, de még az amerikai választások előtt vagyunk. Az EP-választáson megerősödtek a patrióta politikai erők, azonban az áttörés elmaradt, a brüsszeli irányvonal megegyezik az eddigiekkel. Ursula von der Leyen újrázása azt jelzi, hogy az EU továbbra is a bevándorlást támogató, a genderpropagandát erőltető és a háborút folytatni szándékozó irányvonalat képvisel majd, ami ellentétes Magyarország álláspontjával. A november 5-i amerikai elnökválasztás ugyanakkor gyökeres fordulatot hozhat a nyugati világ politikájában, hiszen Donald Trump esetleges győzelme egy békepárti fordulatot eredményezhet az Amerikai Egyesült Államokban, így Európában is. Orbán Viktor már a 2016-os amerikai választás előtt is Donald Trump mellett tette le a voksot, az álláspontja pedig azóta sem változott, csak még szorosabb lett a kapcsolat a két vezető között. Várhatóan a mostani beszédében is emellett fog hitet tenni és levezeti, hogy miért lenne előnyös Európa és benne Magyarország számára a republikánus jelölt győzelme az amerikai választáson. Emellett természetesen szóba kerülhet az elmúlt hetek békemissziójának értékelése, illetve az arra érkezett brüsszeli kritikák visszaverése. Ugyancsak várható a gazdasági helyzet értékelése, hiszen a háború okozta gazdasági válságból kilábalt hazánk, így az idei és a jövő év a gazdasági növekedés beindításáról szól, így ezzel kapcsolatos bejelentések sem zárhatóak ki Tusnádfürdőn.