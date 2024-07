Százhúszmilliós értékpapír-állományt halmozott fel tavaly a Soros által pénzelt portál

A Direkt36 nevű portált többféleképpen is finanszírozzák külföldről. Egyik fő támogatója Soros György, de rajta kívül is komoly összegeket kap. Gulyás Mártonhoz hasonlóan a Direkt36 munkatársait is képezték a tengerentúlon. Érdekesség, hogy a részben amerikai pénzügyi hátterű lap tavaly vegyianyag-elosztó központtal riogatott, amely jogerős bírósági döntés szerint is álhírnek bizonyult.

A Direkt36 nevű „tényfeltáró” oldal mögött álló nonprofit vállalkozás is közzétette 2023-as üzleti évről szóló beszámolóját. Bár a bevételeket és támogatókat szokásukhoz hűen most sem részletezték túlzottan a dokumentumban, a portált átszövő külföldi befolyást már tavaly részletesebben bemutatta a Magyar Nemzet. Az oknyomozó központ hosszú éveken át élt Soros-pénzekből, egy újságírójuk, Panyi Szabolcs pedig a milliárdos spekuláns által finanszírozott Transparency International díját is megkapta. Eközben a munkatársakat gyakran képezték a tengerentúlon, továbbá Soroshoz köthető nemzetközi médiahálózatoknak is része a Direkt36, sőt Hamász-közeli dzsihadista források is szállíthattak nekik információt az izraeli konfliktus kapcsán - írja a Magyar Nemzet. A Direkt36 a múlt évben álhíreket terjesztett, közel fél évig folytatott hazugságkampányt, végül jogerős ítélet született az ügyben, mely kimondja, hogy Soros György propagandistája hazudott egy nem létező vegyi üzemről. A Direkt36 mérlegében az értékpapírok esetében mutatkozott a leginkább szembetűnő változás az elmúlt évben. Míg a 2022-es üzleti évet értékpapírok nélkül zárta a cég, addig tavaly 123,6 millió forintos értékpapírállományt halmozott fel – miközben bankszámláján is maradt 165 millió az egy évvel korábbi 235-ből. A 2022-es veszteséges évet követően tavaly már nyereségesen működött a Direkt36. A 4,4 milliós adózott eredmény duplája a cég értékesítésből származó bevételeinek, az egyéb bevételek ugyanakkor 21 százalékos növekedést mutattak, így a százmilliót is meghaladták. Kiadási oldalon az anyag- és személyi jellegű ráfordítások vitték el a legtöbbet, 25, illetve 76 milliót – 9,5, illetve 7,1 millióval többet, mint 2022-ben. A Direkt36 dolgozóinak száma eggyel nőtt tavaly, tíz főt foglalkoztattak a 2023-as évben.

