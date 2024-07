Robbanás volt egy hajón a Dunán, gyerekek sérültek meg

Kedden egy motorcsónak indult el Határól Dunaföldvár felé, három felnőttel és három 14 év körüli gyerekkel a fedélzetén. A közmédia információi szerint ahogy elindult a hajó, pár száz méter megtétele után berobbant a motortérben összegyűlt benzingőz.

A hajó hátsó részre gyorsan kigyulladt, a tűz és a füst elől mindenki egyből a Dunába ugrott, kivéve a hajó vezetője, aki ekkor a tűzoltókészülékkel elkezdte oltani a tüzet

– írja a Magyar Nemzet.

Képünk illusztráció

Fotó: Police.hu

A közelben lévő hajósok közül többen is segítettek a vízbe ugrott embereknek, így mindenki kijutott a partra.

Két gyereket égési sérülésekkel vittek kórházba a mentők.

A Kossuth Rádió információi szerint az ellátás után hazaengedik őket.

A rendőrség víziközlekedés veszélyeztetése miatt indított eljárást ügyben hogy kiderüljön, ki a felelős.

Ahogy korábban megírtuk, pontosan öt évvel ezelőtt, 2019. május 29-én este süllyedt el a Dunában a Hableány nevű kis turistahajó dél-koreai turistákkal, idegenvezetőkkel és kétfős magyar legénységgel együtt, miután a nagy szállodahajó, a Viking Sigyn maga alá gyűrte. A katasztrófában 28-an haltak meg. Egy dél-koreai utast leszámítva mindenkinek megtalálták a holttestét a Dunában. A balesetet a Viking Sigyn ukrán kapitánya okozta.

Arról is írtunk korábban, hogy májusban, egy buli után tartott haza egy nyolcfős társaság egy kishajóval szombat este a Dunán. A kishajót vezető férfi folyamatosan összevissza cikázott. Aztán amikor egy óriási, 109 méteres szállodahajó közelébe ért, még egy éles manővert vett. Mindezt olyan sebességgel, hogy képtelen volt elkerülni azt, hogy összeütközzenek. Ez meg is történt, a kishajó ezután irányíthatatlanná vált. A kishajót vezető férfi részegen ült a hajóba.

Az ütközést csak egy ember élte túl, egy Magyarországon élő olasz férfi. A Magyar Nemzet azt írta, a férfi nem sokkal a balesetet megelőzően ismerte meg a motorcsónak utasait, akik felajánlották neki, hogy elviszik Nagymarosról Vácra.

A legújabb információk szerint a férfi a motorcsónak hátsó részében állt a baleset pillanatában, kulcscsont- és arccsontsérülést szenvedett, de sérülten is ki tudott úszni a partra. A kórházból már kiengedték, a rendőrök pedig azóta kihallgatták, ezen a férfi azt mondta, hogy egy darabig élvezték, hogy cikáznak a vízen, de később többen is félni kezdtek, ám hiába kérték a motorcsónak vezetőjét, hogy lassítson. A férfinek is halálfélelme volt.