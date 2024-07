Egész tavasszal összevissza hazudozott Magyar Péter, most pedig a háborúpárti baloldalt szolgálja Brüsszelben

Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, Magyar Péter végig hazudozta az egész tavaszt, mert a kampány során végig azzal próbált minél több szavazót megnyerni magának, hogy azt mondta, ő biztosan nem fog beülni képviselőnek Brüsszelbe. Azóta kiderült, hogy ez óriási hazugság volt, ugyanis miután Magyar Péter a választókat megtévesztve végig hazudta a kampányt, és kamuállásnak nevezte az európai parlamenti képviselőséget, mégis felvette a havi 20 ezer eurós fizetéssel járó mandátumát. Ez az összeg még a különböző költségtérítéseket és egyéb juttatásokat leszámítva is jóval magasabb annál, mint amit Magyar Péter a korábban elveszített állami pozícióiban keresett, így további öt évig finanszírozhatja a költekező életvitelét.

Magyar Péter több alkalommal is azt mondta, hogy "esze ágában sincs beülni az Európai Parlamentbe", sőt nemegyszer azzal kérkedett: a jövőben a „piacról fog megélni”. Most azonban úgy tűnik, hogy a havi több milliós fizetés mégis vonzó számára, hiszen nemrégiben az Európai Parlament alakuló üléséről jelentkezett be.

Magyar Péter egyébként luxusautó előtt pózol, és kérkedik azzal, mije van

Magyar Péter ott ült az EP alakuló ülésén, ami ékes bizonyítéka annak, hogy számára csak a pénz és a pozíció volt a fontos, a választást megelőző hetekben, hónapokban pedig tudatosan megtévesztette a szavazókat.

2029-ig bebiztosította megélhetését

Arról is készítettünk egy összeállítást, hogy Magyar Péter érzékelhette, hogy

a pártépítés kemény feladat, közel sem elég egy platóról kiabálni, ezzel szemben Brüsszelben jó fizetés mellett közös képeken szerepelhet olyan magyargyűlölő és háborúpárti politikusokkal, akik abban érdekeltek, hogy Magyarországnak gyenge és instabil kormánya legyen.

Manfed Weber és a többi háborúpárti politikus most látszólag körberajongja Magyar Pétert azzal a céllal, hogy talán vele sikerül meggyengíteni a békepárti magyar kormányt.

Magyar Péter nem más, mint egy végtelenül hiú ember, aki arra vágyik, hogy a brüsszeli bürokraták megveregessék a vállát

- mondta korábban Rotyis Bálint lapunknak adott interjújában. A Nézőpont Intézet elemzője szerint vannak olyan emberek, akik számára a pénz a legfontosabb, Magyar Péter bűne viszont az, hogy miközben a pénz motiválja, azzal áltatja a híveit és szavazóit, hogy a magyar politika világában változást szeretne elérni. Nem beszélve arról,

ha itthon marad, akkor az ő politikai karrierje azonnal véget érhet, ha a 2026-os országgyűlési választáson veszít, így viszont 2029-ig a saját megélhetését biztosította Brüsszelben.

Brüsszelben máris bemutatkozott

