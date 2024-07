"Egyesével töröm el minden ujjad" - így fenyegetőzött Magyar Péter új alelnöke

Továbbra sem lehet tudni pontosan, hogy kik foglalnak helyet Magyar Péter pártjának vezetőségében. A politikus azonban a napokban elkezdte nyilvánosságra hozni a névsort.

Szombaton megnevezte Radnai Márkot, akit pártja egyik alelnökének titulált. " Márk volt az egyik főszervezője az eddigi rendezvényeinknek, ő felel továbbá a videós tartalmakért. Színház- és filmrendező + hazafi" - írta posztja alatti kommentben.

A Mandiner arról is írt cikkében, hogy Radnai már korábban is megjelent Magyar Péter baloldali pártjának kampányeseményein, azonban eddig hivatalosan nem töltött be formális pozíciót.

Radnai neve sokak számára ismerős lehet, többek között az Origo is írt róla. Magyar Péter új alelnöke a színházi világból érkezett a politikába, és az országos média amiatt kapta fel nevét, mert megfenyegetett egy színikritikust.

Szia Tamás! Valaki egyszer azt mondta rád, hogy „kártékony csótány”. Szerinted miért? Ha még egyszer meglátlak bármelyik előadásom közelében egyesével töröm el minden ujjad. Bezony. Szép nyarat! Menj jó messzire!

– fogalmazott Radnai, akinek nem tetszett Koltai Tamás kritikája.

A Mandiner megjegyezte, hogy Radnai ott volt azon a botrányos estén, amikor Magyar Péter kidobták a biztonsági emberek az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyről. A baloldali politikus elvette egy férfi telefonját és a Dunába dobta. A lap szerint, miután Magyar eltulajdonította a videózó férfi telefonját, Radnai volt az, aki elérhetőséget kért az áldozattól, hogy majd később kártalanítsák. A Magyar Nemzet szerint Magyar sokat ivott és fiatalkorú lányokkal táncolt, ezekről több videófelvétel is készült.