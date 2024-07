Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet

Több mesterszakon nőtt a felvettek létszáma

A Corvinus mesterszakjai között idén debütáló nemzetközi számvitel és könyvvizsgálat egyéves angol nyelvű képzésre rögtön másfélszeres túljelentkezést regisztráltak. A szakmegújításoknak köszönhetően a corvinusos angol nyelvű mesterképzések egy részét már egy év alatt is el lehet végezni. Ilyen a marketingstratégia és -innováció is, ennek létszáma az élénk érdeklődésre tekintettel tavalyhoz képest több mint megkétszerese lett. A piaci igényeknek megfelelően a Corvinus idén szintén több mint másfélszeresére növelte az először tavaly indított gazdasági-viselkedéselemzés szakra felvettek létszámát és az angol nyelvű pénzügy mesterszakon is több Corvinus ösztöndíjas tanulhat tovább. Az egyik legnagyobb presztízsű képzést, a vezetés és szervezést mindkét nyelven el lehet végezni, a magyar szakra idén másfélszer annyian kerülhetnek be. Az angol szak létszáma változatlan, ennek előnye, hogy azzal egyúttal automatikusan bekerül a hallgató a világ 12. legjobb üzleti képzésébe, a CEMS-programba, amelynek Magyarországról csak a Corvinus a tagja.