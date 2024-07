Éveken keresztül milliókat keresett Magyar Péter havi három nap munkával

Az Európai Parlament oldalán közzétették az EP-képviselők vagyonnyilatkozatait, amiből kiderült, hogy Magyar Péter még aktív politikai pályafutása előtt jobban keresett, mint maga a magyar miniszterelnök. A baloldali politikus nyilatkozatából az is kiderült, hogy volt olyan hónap, hogy úgy is milliókat kapott, hogy nem volt hivatalos munkahelye, csak felügyelőbizottsági helyeket töltött be. Az utóbbit csak annak köszönhette, hogy Varga Juditnak volt a férje. Ezeken a felügyelőbizottsági helyeken havonta csak egyszer kell megjelennie egy tagnak, de bizonyos esetekben az alól is kérhet felmentést.

Mindezek alapján a baloldali politikus gyakorlatilag mindenféle komoly munkavégzés és szakértelem nélkül kapott milliókat minden hónapban.

Magyar Péternek volt olyan hónapja 2023-ban, amikor havi két-három nap munkával több mint 3 millió forintot keresett

Fotó: Képernyőfotó

Így keresett milliókat Magyar havi két-háromnapi munkával

Magyar Péter az alábbi helyeken volt bizottsági tag az elmúlt években, amit csak annak köszönhetett, hogy az igazságügyi miniszter férje volt. Nézzük a listát:

Diákhitel Központ Zrt., igazgatósági tag (2019. június – 2022. július) – havonta 400 ezer Ft

Hiventures Zrt., befektetési bizottsági tag (2021 – 2024. február) – havonta 400 ezer Ft

Magyar Közút Zrt., igazgatósági tag (2022. augusztus–december) – évente 1,875 millió Ft

MBH Bank Nyrt., felügyelőbizottság tag (2022. szeptember – 2024. február) – havonta 1,5 millió Ft

Magyar Közút Zrt., igazgatósági tag (2023. január–december) – évente 1,475 millió Ft

Volánbusz Zrt., igazgatósági tag (2023. április–december) – havonta 1,1 millió Ft

Magyar Közút Zrt., igazgatósági tag (2024. január–február) – évente 1,794 millió Ft

A fenti helyeken tehát csak havonta egyszer kellett megjelennie Magyarnak. Ezen bizottsági tagságokból volt havi bevétele egészen 2024. februárjáig. Ha alaposabban megnézzük a számokat, akkor

2022. második felében havi háromnapos megjelenéssel havi szinten több mint kétmillió forintot keresett.

2023-ban pedig már volt volt olyan hónap, amikor

több mint 3 millió forintot keresett havi háromnapos munkával a baloldali politikus. Ez az év második felére esett áprilistól-decemberig.

A szinte semmilyen munkával nem járó állásai 2024 elején szűntek meg a baloldali politikusnak, de még akkor is januárban és februárban több mint 2 millió forintot kapott mindösszessen három napi munkával.