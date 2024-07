A politikus először arról beszélt, hogy Európában is erősödik az antiszemitizmus, például a franciaországi és a német zsidó közösség tagjai is menekülnének, a céljuk elsősorban Izrael. Ebben a komoly kérdésben az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek is erőteljesen kellene hallatnia a hangját, de az látszik, hogy a nagy európai pártcsaládok nem igazán szólalnak meg. Természetesen van kivétel, a nemrégiben megalakult Patrióták Európáért frakció tagjai.

Ennek a csoportnak a pártjai az erős nemzetek mellett erős Európát is szeretnének, és ez természetesen működhet egyszerre. Ez a frakció teljes mellszélességgel áll ki Izrael mellett, ugyanakkor az is igaz, hogy itt vannak olyan pártok, amelyek korábban szkeptikusak voltak a zsidó állammal szemben, mint az osztrák Szabadság Párt, de mára a helyzet szerencsére rendeződött.

A teljes beszélgetést itt olvashatják.