Ezért hazudozott összevissza Magyar Péter: beült a jól fizető brüsszeli "kamuállásába"

Habár végighazudta Magyar Péter a tavaszi kampányt, és több hónapon keresztül azt ismételgette, hogy nem kell neki a jól fizető, havi 5 milliós európai uniós állás, a választást követően bejelentette, mégis beül az unió döntéshozó testületébe. Ekkor meglepő módon hangsúlyozta azt is, hogy ő más, és nem brüsszeli bárokban akarja tölteni az időt. Ehhez képest néhány nappal később kipattant a botránya, amikor is Magyart egy budapesti elit szórakozóhelyről kidobták, mert részegen mulatva fiatal, kiskorú lányoknak tett szexuális ajánlatokat, valakinek elvette a telefonját is, amit a Dunába dobott.

A háborúpárti Roberta Metsolával is szelfizett

Fotó: Facebook Magyar Péterék beálltak a sorba Magyar Péter a Facebook-oldalán dicsekedett azzal, hogy a háborúpárti, magyarellenes Ursula von der Leyennek is hízelgett. Az Európai Parlament titkos szavazáson döntött a sorsáról. A botrányt botrányra halmozó von der Leyen a második ciklusát kezdheti meg az Európai Bizottság elnöki posztján. A vitában von der Leyen és Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője is Magyarországot támadta. Magyar Péter hiú ember, aki szereti a pénzt Magyar Péter nem más, mint egy végtelenül hiú ember, aki arra vágyik, hogy a brüsszeli bürokraták megveregessék a vállát – mondta korábban Rotyis Bálint lapunknak adott interjújában. Magyar Péter szeret bulizni Fotó: Origo A Nézőpont Intézet elemzője szerint vannak olyan emberek, akik számára a pénz a legfontosabb, Magyar Péter bűne viszont az, hogy miközben a pénz motiválja, azzal áltatja a híveit és szavazóit, hogy a magyar politika világában változást szeretne elérni. Nem beszélve arról, ha itthon marad, akkor az ő politikai karrierje azonnal véget érhet, ha a 2026-os országgyűlési választáson veszít, így viszont 2029-ig a saját megélhetését biztosította Brüsszelben. Szexbotrány és mentelmi jog Magyar Péternek egyébként éppen nagyon jókor jön a képviselőség, hiszen a szexuális zaklatási botránya kapcsán sokkal nehezebben tudják majd felelősségre vonni, ugyanis védi a brüsszeli mentelmi joga.

Korábban ugyanis beszámoltunk már róla, hogy a bulizást szavakban elítélő politikus hogyan viselkedett a tinidiszkóban. Nem egy vendéggel összeveszett, mert több mulatozó nő párja is a helyszínen volt, akik számon kérték rajta a botrányos viselkedést. Az egyik férfi kamerával rögzítette Magyar randalírozását, a politikus ezért erőszakkal kivette a kezéből a telefonját, majd miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket. Utóbbiért garázdaság miatt folyik nyomozás. Magyar kiskorú lányokra vadászott

Fotó: Ripost A Ripost megszólaltatott szemtanúkat, köztük egy édesapát, aki szóvá tette Magyar Péter elfogadhatatlan magatartását, a beszólásokat, különös tekintettel a nagy számban jelen lévő, 18. életévüket még be nem töltött lányokra. Magyar korlátok nélküli „szórakozásáról" több felvétel is készült. A diszkóbotrány csak megerősíti mindazt, amiről Varga Judit a Hajdú Péternek adott márciusi interjúban beszélt egykori férje féktelenségére, mulatozására utalva. Magyar például az egyik buli után – Varga Judit elmondása szerint – részegen ment haza, és vágta egykori felesége hátához a nadrágját az övcsattal együtt. Ezeknek a történeteknek a sorába illeszkedik az az eset is, amelyről Magyar egy korábbi randipartnere számolt be. A magát Laurának nevező nő szerint egy társkereső oldalon Magyar például jachtozós képekkel igyekezett felkelteni maga iránt az érdeklődését. A randin aztán – állította a nő – Magyar erőszakoskodott vele. Emiatt szintén született feljelentés. Magyar Péter fent vázolt életviteléhez nyilván sok pénz kell, ezért jól jött számára az európai parlamenti pozíció és az ezzel járó magas jövedelem.

