Óriási a felháborodás a Magyarországon kapható Fanta miatt

Időről időre felmerül a hazai sajtóban, hogy a nagy élelmiszer-multinacionális cégek Kelet-Európában – és Magyarországon is – alacsonyabb minőségű, eltérő összetételű termékeket árulnak, mint a nyugati piacokon.

Most a Fanta narancsos italáról derült ki, hogy jelentősen különbözik a Magyarországon forgalmazott változattól.

Kiderült, hogy az olasz verziónak kétszer annyi a narancstartalma, mint a Magyarországon kaphatónak.

A Coca-Cola elismerte, hogy a Fanta narancsot Európa-szerte gyártják, és a gyümölcstartalom országonként eltérő lehet. Hozzátették, hogy az egyes országokban forgalmazott üdítők gyümölcstartalma többnyire hasonlít a helyben kapható hasonló termékekéhez és megfelel az adott ország érvényes szabályozásainak - írja a Magyar Nemzet.

Fanta narancs - illusztráció. Fotó: Shutterstock

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) válaszában elmondta, hogy 2017-ben már összehasonlították az Ausztriában és Magyarországon kapható üdítőket. Akkor azt találták, hogy az osztrák változat kevesebb narancslét tartalmazott – három százalékot –, míg a magyar változat hat százalékot, amely mostanra öt százalékra csökkent. Az is kiderült, hogy a magyar fogyasztók ízlése szerint a hazai termék finomabb volt.

A Nébih továbbá arról tájékoztatta a portált, hogy ezek az eltérések jogszerűek és objektív okokkal magyarázhatók, figyelembe véve a gyártói nyilatkozatot. Magyarországon ugyanis nincs olyan nemzeti jogszabály, amely az üdítőitalok gyümölcslétartalmát szabályozná, így

a termék összetételét a helyi fogyasztói elvárások határozzák meg, amit akár nemzeti ízpreferenciának is nevezhetünk.

A Nébih korábbi - éveken át tartó - kettős minőséget célzó vizsgálatáról korábban itt írtunk részletesebben 2021-ben.

Júniusban arról írtunk, hogy a Coca-Colának egy szankció nagyon fog fájni, de nem csak ők, hanem a Shell és a Starbucks is érintett az ügyben.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Horvátországban hat ember is kórházba került, miután mérgezéses tünetek jelentkeztek náluk a Coca-Cola által forgalmazott egyes termékek fogyasztása után. A fejleményekre a vállalat magyarországi leányvállalata is reagált és elmondták van-e félnivalója az embereknek.