Illegális fegyverekkel lövöldözött otthonában egy borsodi férfi

Közel 15 éven keresztül, több helyről szerzett be illegálisan fegyvereket egy férfi, amikhez lőszereket is vett. Valamint előfordult az is, hogy magának gyártott lőszert az éles fegyverekbe, amiket otthonában ki is próbált.

Tavaly augusztus közepéig, mintegy 15 éven keresztül, vásárolt miskolci régiség vásárokon forgótáras pisztolyokat egy borsodi férfi ismeretlen eladóktól. A férfi a fegyverekhez, egy használt termékeket forgalmazó oldalról, szintén ismeretlen eladótól, egy tűzfegyvernek minősülő pisztolyt is beszerzett, amire gumilövedék kilövésére alkalmas csövet ragasztott. A férfi még Szlovákiába is elment, hogy illegális fegyverekhez jusson. Ott egy antik fegyvernek minősülő hatlövetű elöltöltős forgópisztolyt vett, amihez lőport, és 192 darab csappantyút is vásárolt, azzal a céllal, hogy lőszert készítsen belőlük. A régiség vásárok során egy bútor is került hozzá, amiben 21 darab, 7,65 mm-es Browning kaliberjelű lőszer volt. A férfi a fegyvereket az otthona pincéjében tartotta, elsütötte és gyakorolt velük. A rendőrökk az engedély nélkül tartott pisztolyokat lefoglalták. Az ügyészség, a büntetlen előéletű férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, pártfogó felügyeletének elrendelésével.

Ahogy arról korábban írtunk, egy férfi tavaly decemberben a budaörsi otthonában kábítószerezett, majd kiment az erkélyre, ahol vonyítani kezdett. Ezek után elővette a gázfegyverét, és többszöri is a levegőbe lőtt. Később felvett egy golyóálló mellényt, megfogott egy kardot és a fegyverét, majd sétálgatni indult a környéken. Amikor a rendőrök megtalálták a férfit, a felszólításukra zavartan reagált és a fegyvere irányába nyúlt. Ekkor az egyik rendőr figyelmeztető lövést adott le, majd gázsprayvel és testi kényszerrel elfogták a férfit. Az ügyészség fegyveresen elkövetett garázdaság és kábítószer birtoklása miatt emelt vádat a férfi ellen. Áprilisban több lövést is lehetett hallani Budapest XIII. kerületben. A rendőrség később megnyugtatta az ott élőket, ugyanis a Hajógyári-szigeten filmet forgattak, ezért lehetett lövéseket hallani. Júniusban egy testvérpár és az ismerősük vitatkozott össze Debrecenben, majd a vita hevében az ismerős elővett egy fegyvert és lövöldözni kezdett. A rendőrök a helyszínen elfogták.

Egy 45 éves férfi légpuskával lőtt egy lakóház erkélyéről a játszótéren játszó gyerekekre a szlovákiai Zólyom városában.A lövöldözésben egy fiú sérült meg, őt kórházba vitték.

