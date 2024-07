Rejtélyes, fekete ruhás, esernyős alak jelent meg a Pénzmúzeum tetején - videó

A Pénzmúzeum a TikTok-oldalán rejtélyes videót osztott meg, ezzel a szűkszavú leírással:

A titokzatos Esernyős Ember az MNB Széll Kálmán téri épületén volt látható ma reggel!

– írták.

Vajon mit jelenthet ez?

Pár éve az Origo többször is adott hírt arról, hogy egy rejtélyes öltönyös, esernyős ember elképesztő helyeken, vagy extrém magasságokban tűnik fel időnként. Így például a Sziget Fesztivál óriáskerekén is megjelent a furcsa alak, vagy a debreceni óriáskeréken, de még a Duna közepén is látni lehetett őt.