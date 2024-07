Mutatjuk: itt vannak a felvételi ponthatárok!

Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat szerda este, ezzel eldőlt, hogy az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. A központi ponthatárváró rendezvényt Debrecenben tartják, de Budapesten és számos más nagyvárosban is szerveztek hasonló Pont Ott Partit. Az orvos- és egészségtudományi területen továbbra is a Semmelweis Egyetemen voltak a legmagasabbak a ponthatárok, és az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. Idén is kifejezetten magasak voltak a ponthatárok a pszichológia alapszakon, volt ahova 460 pont kellett a bejutáshoz.

A felvi.hu-n már elérhetőek a ponthatárok. Idén is magas ponthatár van a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol alkalmazott közgazdaságtan szakra 457 pontot kell elérni a bejutáshoz. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karára általános orvos szakra 424 pontot kell elérni. A legnépszerűbb szakokra átlagban több mint 400 pontot kell elérniük a jelentkezőknek. A Budapesti Gazdasági Egyetemen (BGE), Magyarország legnagyobb gazdaságtudományi képzőhelyén szeptemberben 5 948 elsőéves kezdheti meg tanulmányait. A BGE továbbra is piacvezető a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás és az emberi erőforrások gazdasági alapszakon, ezekre összesen 3 850 hallgató nyert felvételt. Csaknem hétezer hallgatót vett fel a Szegedi Tudományegyetem: a tavalyi, kiemelkedő eredmények után ismét magas a hallgatói létszám a 2024-es központi felvételi eljárásban – 6848 hallgatót vett fel az intézmény. A soron következő pótfelvételi, a szakirányú képzések és a külföldi hallgatók folyamatban lévő felvételi eljárásának lezárását követően több mint 9000 új diák kezdheti meg tanulmányait 2024 szeptemberében az SZTE-n. A Semmelweis Egyetem hat karán magyar nyelvű képzésben összesen 2222 hallgató kezdheti meg tanulmányait a 2024/25-ös tanévben, közülük 2004-en az államilag támogatott, 218-an pedig az önköltséges képzésre nyertek felvételt. Az orvos- és egészségtudományi területen továbbra is a Semmelweisen voltak a legmagasabbak a ponthatárok és az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A tavalyihoz hasonlóan idén is sokan szerettek volna továbbtanulni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Az NKE közleménye szerint közel 11 ezer jelentkező közül most 2218-an jutottak be valamelyik képzésre. Ebben az évben is több szakon volt szükség négyszáz pont feletti teljesítményre a sikeres felvételhez. Az általános eljárásban az előző évhez képest idén több hallgatót vettek fel az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karra, ahol 959-en kezdhetik meg a 2024/2025-ös tanévet. A nappali munkarendű támogatott alapképzések közül a nemzetközi igazgatási szak angol nyelven is induló képzésére 434, a magyar nyelvűre pedig 431 pontra volt szükség a bejutáshoz. A közigazgatás-szervező szakra nappali támogatott képzésre 293, a levelezőre 320, az államtudományi osztatlan nappali munkarendű támogatott képzésre 347 pont volt a határ.

A Rendészettudományi Karon is többen kezdhetik meg tanulmányaikat, mint az előző évben, most 781 elsőévest várnak. A fokozott érdeklődés a ponthatárokban is megmutatkozott: a nappali munkarendű képzések közül idén is a bűnügyi alapszak bűnüldözési szakirányán volt szükség a legtöbb pontra a bejutáshoz: 420 pontot kellett elérniük a jelentkezőknek, a levelező munkarendű képzések közül a bűnügyi igazgatási alapszak bűnügyi nyomozó szakirányán 428, míg a rendészeti igazgatási alapszak közrendvédelmi szakirányán 440 pontra volt szükségük a felvételizőknek. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon 325-en kezdik meg első tanévüket. A kar egyik legnépszerűbb képzése a nemzetközi biztonság- és védelempolitika szak, ahol a tavalyinál egy ponttal több, 432 pont volt a felvételi küszöb. A honvédtiszti alapképzésben meghirdetett szakokon 282 és 332 pont között volt a határ. Rekordszámú pedagógusjelölt az ELTE-n Az egyetem közlése szerint alapszakra 7.180, mesterszakra 3.345, osztatlan szakra 1.304, felsőoktatási szakképzésre 131 fő került be az Eötvös Loránd Tudományegyetemre. A felvettek közül 9.241-en nappali, 2.567-en levelező és 152-en esti munkarendben kezdik meg tanulmányaikat. Az egyetem gólyáinak 84%-a, 10.019 fő állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Idén az elsőhelyes jelentkezők 70%-át felvette az egyetem, szemben a tavalyi 68%-kal. A legtöbb hallgatót a Bölcsészettudományi Kar (2.214) fogadja, amelyet a Gazdaságtudományi Kar (2.099), valamint a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (1.345) követ. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek – az ország elsőszámú, a pedagógusképzés teljes spektrumát lefedő felsőoktatási intézményeként – kiemelten fontos, hogy a felvettek 20%-a pedagógushallgatóként kezdi meg tanulmányait. Mindez számszerűen azt jelenti, hogy az ELTE az elmúlt 15 év adatait tekintve idén vette fel a legtöbb jelentkezőt (2500 fő) pedagógusképzésre. Ezen belül 192 főt csecsemő- és kisgyermeknevelő, 284 főt óvodapedagógus, 203 főt tanító, 1053 főt tanár, 744 főt gyógypedagógus és logopédia szakra. Kiemelkedő jelentőségű, hogy tanári mesterszakra az elmúlt 5 év átlagának háromszorosa, 550 fő nyert felvételt, összhangban a tanárok utánpótlására irányuló kormányzati törekvéssel. A 80 leendő informatikatanár mellett a leginkább hiányszakmának minősülő természettudományos tanárszakokon is jelentősebb számú hallgató (212 fő) kezdi meg tanulmányait. Az ELTE legnépesebb szakja idén a jogászoké (801), őket követik a gyógypedagógusok (636), valamint a programtervező informatikusok (608). Ennyi pont kellett a pszichológia alapszakhoz Idén is kifejezetten magasak voltak a ponthatárok a pszichológia alapszakon, volt ahova 460 pont kellett a bejutáshoz. Az Eduline szerint a pszichológia szak évek óta az egyik legnépszerűbb szak a felvételizők körében. Évente több ezer hallgató választja ezt a képzést. Idén 4984-en jelölték meg első helyen, ennél többen egyedül csak a gazdálkodási és menedzsment (6801) szakra jelenkeztek első helyen. Az összes jelentkezést nézve pszichológia szakra pedig 20 254 jelentkezés érkezett. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pszichológia alapszakát sokan jelölték meg első helyen, amelynek államilag támogatott formájára 1158-an, az önköltséges változatára pedig 259-en adták be a jelentkezésüket.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara is népszerű volt: első helyen 1064-en jelentkeztek államilag finanszírozott pszichológia képzésre. Az első helyes jelentkezők közül pedig 55-en a fizetős változatot jelölték meg. A Károli Gáspár Református Egyetem állami finanszírozott, magyar nyelvű képzésére 884-en jelentkeztek első helyen, az angol nyelvű, államilag finanszírozott szakot elsőnek 49-en jelölték meg.

A 2024-es felvételi ponthatárok nappalis, állami pszichológia alapszakon: Debreceni Egyetem – 443 pont

Eötvös Loránd Tudományegyetem – 453 pont

Károli Gáspár Református Egyetem – 441 pont

Pázmány Péter Katolikus Egyetem – 460 pont

Pécsi Tudományegyetem – 437 pont

Szegedi Tudományegyetem – 446 pont Van ahol 320, másik szakon 407 pontot kellett elérni a BME legnépszerűbb alapképzésein Az Eduline szerint összesen 4772 hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, közülük 3694-en alapszakon, 868-an mesterszakon, és 210-en osztatlan képzésben. Az alapképzési és osztatlan szakokra felvett hallgatók átlagos pontszáma meghaladja a 400-at, több esetben pedig 430-at is. Emellett a felvételizők több mint 90 százaléka olyan kiemelkedő pluszteljesítményeket nyújtott, mint például nyelvtudás vagy versenyeredmények, amelyekkel megszerezték a maximális 100 intézményi pontot. Mutatjuk a legnépszerűbb alapszakok ponthatárait: mérnökinformatikus: 340 villamosmérnöki: 320 gépészmérnöki: 320 mechatronikai mérnöki: 320 építészmérnöki: 398 gazdálkodási és menedzsment: 407 Ezek az idei felvételi legnépszerűbb egyetemei Az Eduline összesítése szerint 17 080 jelentkezővel idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetem a felvételi legnépszerűbb felsőoktatási intézménye. Az ELTE-t a három legnagyobb vidéki egyetem követi. 9950 jelentkezővel a második legnépszerűbb felsőoktatási intézmény a Debreceni Egyetem, a harmadik a 8395 jelentkezővel a Szegedi Tudományegyetem, a negyedik pedig 7292 jelentkezővel a Pécsi Tudományegyetem. Az ötödik legnépszerűbb felsőoktatási intézmény a budapesti székhelyű Budapesti Gazdasági Egyetem lett 6729 jelentkezővel. Fotó: Székács Linda/Eduline Idén is a gazdaságtudományi képzések voltak a legnépszerűbbek a felvételizők körében, második helyre a pedagógusképzés került. A harmadik helyen állnak a műszaki képzések, de az első hatban szerepel az orvostudományi és az informatikai terület is.

Az évben először Debrecenben tartják a központi Pont Ott Partit, ami egy napra esik a Campus Fesztivál nyitórendezvényével és az Európai Egyetemi Játékok zárórendezvényével. A felvételizők szerdán 20 órától kapnak értesítést SMS-ben az eredményükről, egy-másfél órán belül kell megkapnia mindenkinek az értesítést. #fyp #fy #egyetem #pontottparti #pontottparti2024 #felveteli ♬ eredeti hang - eduline.hu @eduline.hu Nektek meglesz a szükséges ponthatár? Szurkolunk! #foryoupage Mit tehet az, akinek most nem sikerült? Akinek most nem sikerül bejutnia a megjelölt felsőoktatási intézménybe, július 30. és augusztus 7. között, a pótfelvételi eljárás keretében jelentkezhet máshová. Tavaly is mintegy 5 ezer hallgatót vettek fel ennek keretében, van tehát még további lehetőség. Már minden második diák vidéki felsőoktatási intézménybe jelentkezett Ahogyan arról az Origo korábban már beszámolt, idén már minden második diák vidéki felsőoktatási intézménybe jelentkezett. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában szerdán elmondta, hogy a vidéki intézmények népszerűsége a megújult felsőoktatási modellnek köszönhető. KIM: immár második éve több mint 90 ezren jutottak be a megújult, versenyképes magyar felsőoktatásba Immár második éve több mint 90 ezren jutottak be a megújult, versenyképes magyar felsőoktatásba! - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szerdán este, a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az MTI-vel. Az összegzés szerint tovább növekedett a műszaki, természettudományos, mérnöki, informatikai képzésekre, agrár- és orvos-egészségtudományi képzésekre, valamint a tanár- és tanítóképzésre felvettek száma is. Ez utóbbi a második legnépszerűbb képzési terület lett - írták. "Kiemelendő, hogy minden második egyetemista vidéki egyetemre nyert felvételt. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően tízből nyolc felvett állami ösztöndíjasként kezdheti meg tanulmányait" - olvasható a közleményben. A szaktárca közlése szerint a megújult felvételi növelte az egyetemek autonómiáját, és a felvételizők választási szabadságát. "Ezt mutatja az is, hogy az egyetemek választhattak mind az ötödik tanulmányi és érettségi tantárgy szakonkénti elfogadásakor, az emelt vagy középszintű érettségi szükségességének kérdésében, valamint a pontok egy ötödét adó intézményi 100 pont jogcímeiben is" - tartalmazza a közlemény. Hozzátették: ez tükröződik abban is, hogy a jelentkezőnek akár minden jelentkezési helyén különböző pontszáma lehet.

Akiknek most nem sikerült bejutnia valamely megjelölt felsőoktatási intézménybe, július 30. és augusztus 7. között, a pótfelvételi eljárás keretében ismét jelentkezhet - tájékoztatott a szaktárca.

