Akinek kérdése van a felvételi pontszámokkal kapcsolatban, forduljon az Oktatási Hivatalhoz

A megújított felvételi eljárásnak is köszönhető, hogy már második éve több mint 90 ezer diákot vettek fel valamelyik egyetemre. Az új eljárásban változás, hogy az intézmények nagyobb autonómiát kaptak, így nagyobb rugalmasságuk van a kiválasztási folyamatban. A felvételi pontok 20 százalékáról most már az egyetemek döntenek, ez korábban 12 százalék volt. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az Origónak adott interjúban felhívta a figyelmet arra, hogy mindazoknak, akiknek most kérdése van az eredményeik, pontszámaik kapcsán, keressék bátran az Oktatási Hivatalt, hiszen a munkatársak minden beérkező kérdést egyedileg megvizsgálnak az egyetemek bevonásával, majd visszajeleznek az érdeklődőknek.

A 2024-ben induló felsőoktatási képzésekre jelentkezők új pontszámítási szabályra készülhettek. Hogyan értékeli az új felvételi eljárást? Két évvel ezelőtt az egyetemekkel és az egyetemi hallgatókkal közösen megújítottuk a felvételi eljárást, amely két lépésben került bevezetésre. Azt látjuk, hogy a megújítás eredményei egyértelműen bizonyítottak, hiszen az arányok változatlanok, már második éve több mint 90 ezren nyertek felvételt valamely egyetemre, négy jelentkezőből három felvételre került, és ugyanúgy 10-ből 8 hallgató állami ösztöndíjas képzésre jutott be. Ami szintén nagyon örömteli, hogy minden második hallgató olyan, a nemzetgazdaság számára hasznos, fontos képzésre nyert felvételt, mint többek között a műszaki, a természettudományi, agárképzések, orvos- és egészségtudományi képzések, az ezüstérmesünk pedig a pedagógus képzés lett. ahová több mint 12 500-an nyertek felvételt idén. Diákok az eredményvárón 2024. július 24-én

Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet Ezek a nagymértékű jelentkezések, például a pedagógusképzés esetén, összefüggésbe hozhatóak az új felvételi eljárás sikerességével? Milyen egyéb sikerek köszönhetőek az új eljárásnak? A pedagógusképzés esetében több okát látjuk a nagymértékű ugrásnak. Az egyik ilyen az a történelmi léptékű pedagógus-béremelés, amely megvalósult az idei év elején a tanár, tanító hivatások esetében, a másik pedig, hogy újításként behoztuk a rendszerbe az úgynevezett rövid ciklusú pedagógusképzéseket, amelyekkel az alapképzettségre építve tud mesterképzésben valaki tanári diplomát szerezni. Ami fontos, hogy az új pontozási eljárás ugyanakkor azt is megmutatja, hogy a tanulmányi és érettségi eredmények alapján mely egyetemekre kerültek be a legfelkészültebb, azaz a legmagasabb tanulmányi pontokkal rendelkező jelentkezők. Itt a sor első három helyén a Budapesti Corvinus Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem van. Az intézmények autonómiáját és a kiválasztási folyamat személyre szabottságát igazolja az is, hogy a felvételi pontok 20 százalékáról most már az egyetemek döntenek, ez korábban 12 százalék volt.

Ugyanakkor az új eljárás része az is, hogy a középszintű és az emelt szintű érettségi pontok értéke kapcsán bevezetésre került, hogy a középszintű érettségi az emelt szintűnek a kétharmadát éri. Ebből alakul ki ez a fajta differenciálódás, de pont ez a cél, hogy a tudás differenciálását igazságosabban kezelő legyen a szabályozás, ehhez azonban kapcsolódhat bizonyos szakokon ugyanakkor pontszámcsökkenés. Egy fiatal a ponthatárokat nézi telefonján.

A pontszámokkal kapcsolatos kérdéseket az okozza, hogy bár ahogy a korábbi években is az utolsó pillanatig tartott a dokumentumok feldolgozása, azért nem tűnt fel igazán, mert nagyjából minden intézménynél hasonló pontszám alakult ki a központosított többletpontrendszer következtében, míg idén már az intézményi többletpontok rendszere valamint az 5. érettségi és tanulmányi tárgy egyetemenkénti különbözősége miatt intézményenként, szakonként eltérő pontok kerültek meghatározásra a jelentkezők számára. Ugyanakkor pont ez adja meg azt, hogy a felvételi valós és racionális választás legyen mind a jelentkezők, mind az egyetemek részéről! Mindazoknak, akiknek kérdése van az eredményeik, pontszámaik kapcsán, keressék bátran az Oktatási Hivatalt, hiszen a munkatársak várják, és minden beérkező kérdést egyedileg megvizsgálnak az egyetemek bevonásával, majd visszajeleznek az érdeklődőknek. Lesz-e pótfelvételi eljárás, milyen lehetőségei vannak azoknak, akiket most nem vettek fel? Aki most nem nyert felvételt, ne csüggedjen, mert július 30-val nyílik a pótfelvételi eljárás, és ebben ismételten megpróbálhatja. A tavalyi évben több mint ötezer fő került be állami ösztöndíjas képzésre a pótfelvételi eljárás keretében. Arra biztatunk mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel!

