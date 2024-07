Fermentált uborka – így készül a legfinomabb savanyúság

Hogy pontosan mi történik fermentáláskor? Az erjedési folyamat során a mikroorganizmusok (például baktériumok, élesztőgombák vagy gombák) szerves vegyületeket (például cukrokat és keményítőt) alakítanak át alkohollá vagy savvá. Ezek természetes tartósítószerként működnek, valamint javítják a fermentált élelmiszerek állagát és innen ered a jellegzetes sós-savanykás ízvilág is. Azon felül, hogy finomak, rengeteg jótékony hatással lehetnek a szervezetünkre.

Íme, a legtutibb recept!

Fermentált uborka / Recept és fotó: Vidék íze magazin

HOZZÁVALÓK:

1 kg kovászolni való uborka

1 csokor kapor

3-4 gerezd fokhagyma

só

ELKÉSZÍTÉSE:

Megmossuk az uborkát, a két végüket bevágjuk hosszában. Két 7 decis üveget tisztára mosunk. Körben jó szorosan beleállítjuk az uborkákat. Középre teszünk egy-egy kisebb csokor kaprot vagy kaporszárat, 2-3 gerezd fokhagymát, és ide is belefeszítünk egy uborkát, így nem tudnak majd kiemelkedni a vízből. Forralt, majd visszahűtött vízből kétszázalékos sóoldatot készítünk (egy evőkanál sót adunk egy liter vízhez). Ráöntjük az uborkákra, majdnem teljesen csurig töltjük az üvegeket (maximum fél centi maradjon). Szorosan rácsavarjuk a jól záródó tetőt. Tálcára állítjuk a konyha egy meleg, de nem erős napsütésnek kitett sarkában, és hagyjuk állni 3-4 napig. Közben, amikor beindul, nyomja kifelé a levét, azért van alatta tálca. Nem nyitogatjuk, nem töltünk utána. Onnan látjuk, hogy kész, ha az uborka színe sárgásra vált. Ha jónak ítéljük, kibontjuk az üveget, megkóstoljuk, és betesszük a hűtőszekrénybe.



