Várják a fiatalokat a Magyar Honvédséghez: népszerű a területvédelmi tartalékos kampány

Miért hasznos az, hogy területvédelmi tartalékosként nem kell lemondani a fő foglalkozásról, és rugalmas a szolgálat vállalása?

Biró Ferenc: Sokan vannak abban a helyzetben, hogy tanulnak, dolgoznak, vannak fontos feladataik, de szimpatizálnak a Magyar Honvédséggel, mégis sokakban van egy kis félsz azzal kapcsolatban, hogy el kell kötelezni magukat. Ehhez azt gondolom, hogy valamilyen szinten érettnek kell lenni, a tartalékos szolgálat pedig éppen ezt tudja adni: hogy a civil életvitellel teljes mértékben összeegyeztethető, mert akár munka, akár felsőoktatási tanulmányok mellett is végezhető.

Nagyváti Bence: Hasonlóképpen látom én is. Az utóbbi időben óriási fejlődésen ment át a Magyar Honvédség, és a lehető legjobb lehetőségeket akarja nyújtani a tartalékos szolgálatot ellátóknak is. Az is fontos, hogy a minisztérium a munkaadókra is figyel, hogy számukra is előnyös legyen, ha tartalékosokat alkalmaznak. Mi, tartalékosok védjük a hazánkat, és ezzel a munkahelyünk biztonságát is.

A jelentkezők évi bruttó 600 ezer, azaz havi 50 ezer forintot kapnak az alapkiképzés után, a szerződéskötési díj bruttó 150 ezer forint, és bruttó 500 ezer forint az ajánlási bónusz jár. Ezt akkor kapja meg a tartalékos, ha az általa toborzott új tag elvégzi az alapkiképzést.

Fotó: Csudai Sándor/Origo

Eddig milyen feladatokat kellett elvégezniük a tartalékos szolgálatuk alatt?

Biró Ferenc: A koronavírus-járvány alatt vállaltam kórházszolgálatot a Dél-pesti Centrumkórházban és a Heim Pál Gyermekkórházban. Azt tapasztaltam, hogy óriási igény volt a szolgálatunkra, sokat tudtunk segíteni az embereknek, és ez jó érzéssel töltött el.

Voltak beléptetési feladatok, fizikai munka, de valójában ott segítettünk, ahol csak tudtunk. Nagyon jó szívvel gondolok vissza arra, hogy tudtam másoknak segíteni, és ezért sem közhely az a mondás, hogy „a katona ott segít, ahol tud!”

A tartalékos szolgálatot vállalók anyagi hozzájárulásban részesülnek. Ez lehet-e egy plusz motiváló tényező a fiatalok számára a jelentkezéskor?