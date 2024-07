Arra kényszerítette a lakótársát egy szabolcsi fiú, hogy kolduljon

Nyomozás indult egy 17 éves, szabolcsi intézetben lakó fiú ellen, aki hónapokon keresztül koldulásra kényszerítette 13 éves lakótársát.

Az idősebb fiű a nála fiatalabb, gyengébb fizikumú fiút állandó veréssel és fenyegetéssel vette rá, hogy engedelmeskedjen, majd a koldulás útján szerzett pénzt és ételeket elvette tőle.

Emellett arra is rákényszerítette a társát, hogy az mosogasson, takarítson, beágyazzon helyette. Ennek érdekében többször is pofon ütötte a gyereket.

Míg fiatalabb társa koldult, ő rendszerint a távolból figyelte. Közel egy éven át kínozta és terrorizálta társát,

míg az végre segítséget mert kérni. Gyámja amint értesült a történtekről, azonnal intézkedett, az intézmény a rendőröknél tett feljelentés, ami alapján nyomozás indult a fiú ellen.

A szabolcsi rendőrök emberkereskedelem és kényszermunka miatt hallgatták ki a 17 éves fiút, majd őrizetbe vették, és javasolták a letartóztatását, melyet a helyi bíróság elrendelt. A rendőrök teljes körű felderítésre törekednek az eset kpcsán, így azt is vizsgálják, hogy voltak-e más áldozatai a fiúnak, illetve egyéb bűncselekményt is elkövetett-e.

Ahogy korábban a Magyar Nemzet megírta, egy Somogy megyei gyermekotthonban is történt hasoló eset: egy kamasz rendszeresen terrorizálta, csicskáztatta társait, ok nélkül megverte és fenyegette őket, elvette a zsebpénzüket, és arra kényszerítette őket, hogy takarítsanak, mossanak helyette.

Egy szekszárdi férfi rendszeresen koldulásra, munkára és szexre kényszerítette élettársát, sőt, úgy megverte az asszonyt, hogy az egész életére lebénult.

Szintén verte és koldulásra kényszerítette feleségét egy budapesti férfi is, még akkor sem hagyott fel a kínzásával, amikor az asszony terhes volt. Előfordult, hogy azért verte meg a nőt, mert az nem főzött neki kávét. A kolduláshoz gyakran fel kellett használnia kutyáikat is, a férfi ugyanis 6 kutyát tartott otthon embertelen körülmények között, étlen-szomjan, kikötözve, elhanyagolva. Így a kapcolati erőszak és kényszermunka mellett állatkínzás miatt is felelnie kellett.