Folytatódik a magyar gazdaság növekedése

Ha a háború a közeljövőben véget ér, az hogyan befolyásolhatja a magyar növekedést?

A szomszédunkban zajló háború több csatornán keresztül is kihatással van úgy a magyar, mint az európai növekedési kilátásokra. A háború bizonytalansági tényező, óvatosságra ösztönzi a vállalati szektort is, a vállalatok még élénken emlékezhetnek az energiaárak 2022-es elszabadulására, amely jelentősen rontotta a jövedelmezőségüket. Ezen felül az ennek nyomán bekövetkező inflációs sokk a keresletet is visszavetette, amely azóta se állt még helyre teljes mértékben. De a korábban tapasztaltnál magasabb szinten ragadó energiaárak is jelentős mértékben erodálják az egész EU versenyképességét.

Továbbá a háborúhoz kapcsolódó kiadások (támogatások, menekültek ellátása) a rosszabb gazdasági helyzet okozta, alacsonyabb költségvetési bevételekkel kiegészülve érdemben korlátozzák a költségvetési mozgásteret, amelyből a kormányok tudnák támogatni a hazai vállalatokat és javítani gazdaságuk versenyképességét.

A háború lezárása tehát kiiktatná egyrészt a bizonytalansági faktort, másrészt pedig érdemi forrásokat szabadítana fel a gazdasági növekedés támogatására.

Donald Trump

Hogyan hathat a novemberi amerikai elnökválasztás eredménye a magyar költségvetésre?

Donald Trump az orosz-ukrán háború gyors lezárását ígérte megválasztása esetére, miközben a demokrata vezetés Ukrajna további támogatását szorgalmazza. Így pedig rövid távon közvetlenül a háború kimenetele, fennmaradása kapcsán és annak a magyar és az európai gazdaságra gyakorolt hatásán keresztül gyakorolhat az amerikai elnökválasztás hatást a magyar költségvetésre. De hosszabb távon a két oldal eltérő gazdasági felfogása is érdemben különböző világgazdasági környezetet teremt, amely pedig Magyarországra, mint kis, nyitott gazdaságra is befolyással van.

