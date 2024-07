Kukákat és telefonfülkét borított fel egy férfi Kiskunhalason – videó

A felvételen látható baráti társaság egyik tagja május 20-án, hajnalban több szemeteskukát is megrongált, valamint

szándékosan felborított egy zárt telefonfülkét, amit taxisok használtak.

A rendőrség garázdaság miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Aki felismeri a felvételen látható férfit, az jelentkezzen a rendőrségen.

Ahogy korábban megírtuk, egy német férfi tavaly márciusban egy szórakozóhelyről tartott hazafelé részegen egy barátjával. A két férfi útközben egy magánparkoló mellett haladt el. A férfi nekiment a parkoló egyik sorompójának,és letörte, majd visszafordult, és a másik sorompót is visszahajlította.

A férfi ezzel 170 ezer forint kárt okozott. Végül a parkoló biztonsági őre ment utána és feltartóztatta addig, amíg a rendőrök a helyszínre érkeztek. Az ügyészség rongálás miatt emelt vádat a férfi ellen.

Szintén részegen rongált sorompót egy baranyai nő, miközben hazafelé ment egy faluban tartott rendezvényről. Villány és Mohács között, a mároki vasúti átjárónál lerúgta a félsorompót, ami ráesett a sínekre. A letört sorompót egy fiatal vette le a sínekről. Ugyanazon az estén egy idegen letörte a másik sorompót is.

Egy férfi pedig figyelmetlenül hajtott be a vasúti átjáróba Csongrádnál, közben a félsorompó karjának ütközött, és letörte azt, illetve az oszlopot is kidöntötte. Az ütközés során a vasúti átjáró kezdetére utaló jelzőtábla, illetve a férfi autójának kereke is kitört.

A férfi a vasút társaságnak 166 ezer forint kárt okozott a többszörös közlekedési szabályszegéseivel és az üzemi berendezés megrongálásával, emellett más közlekedők életét és testi épségét is veszélyeztette. A szegedi ügyészség vádat emelt vele szemben.

Egy férfi Dunaújváros irányából tartott Székesfehérvár felé, amikor a vasúti jelzőlámpa pirosan villogott, ennek ellenére felhajtott a sínekre, mert nem akart megállni. Az előtte lassa haladó gép miatt azonban úgy látta, már nem érhet át időben. Ijedtében tolatott, ezzel letörte a már lezárult sorompót.

Jegyet váltott a parkolóba egy férfi, mégsem nyílt a sorompó Tatabányán, ezért a férfi fel akarta rántani, hogy bejusson. A sorompót azonban tönkretette.