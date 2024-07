Magyarország leggyorsabban növekvő digitális bankja a Gránit Bank

A neven brit pénzügyi szaklap, a Global Banking and Finance Review magazin másodszor ítélte a Gránit Banknak a „Leggyorsabban Növekvő Digitális Bank Magyarországon” díjat. A bank tavaly is a szektorátlag felett növekedett, közben pedig több innovációt is bemutatott a piacon. Ezek közrejátszottak abban, hogy ismét megnyerjék ezt a címet.

„Az Egyesült Királyság egyik vezető pénzügyi lapja, a Global Banking and Finance Review magazin 2023 után 2024-ben is a Gránit Banknak ítélte a „Leggyorsabban Növekvő Digitális Bank Magyarországon” díjat.” - írja közleményében a Gránit Bank. A gyors növekedéshez az is hozzájárult, hogy a bank ügyfelei között nagyon keresettek a digitálisan elérhető szolgáltatások, valamint a gyors döntések és a személyre szabott kiszolgálási modell is fontos volt. A Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a nemzetközi elismeréssel kapcsolatban így fogalmazott: „Folyamatosan fejlesztjük digitális szolgáltatásainkat a minél magasabb ügyfélélmény biztosításához, versenyképes árazás mellett. Az üzleti modell eredményességét jelzi, hogy 2023-ban minden ötödik lakossági bankszámla a Gránit Banknál nyílt. „A „Leggyorsabban Növekvő Digitális Bank Magyarországon 2024” díj egyúttal munkatársaim nemzetközi mércével is kiemelkedő teljesítményének elismerése.” Fotó: Gránit Bank A bank mérlegfőösszege tavaly év végén meghaladta az 1.200 milliárd forintot, és minden fontosabb piaci szegmensben a piaci átlag felett növekedett. Közben a nem teljesítő hitelek arányát jelző NPL mutató értéke 0,02 százalékot mutatott. A Gránit Bank tavaly is több innovációt vezetett be, ezekből több is első volt a piacon. Az egyedülálló end-to-end digitális Babaváró Kölcsönigénylési folyamatot tovább fejlesztették az ügyfelek igénye szerint, így otthonról, 30 perc alatt benyújtható az igénylés. Itt lehetett az elsők között mobilbank applikációval, néhány kattintással ingyenesen állampapírt venni, akár értékpapírszámlanyitással együtt, és tavaly a itt vált először elérhetővé a mérettől, szervezeti formától és céget jegyzők számától független, korlátozásmentes online vállalati számlanyitás. 2023 óta a Gránit eBank alkalmazásban díjak nélkül lehet középárfolyamon devizát váltani EUR, USD, CHF és GBP devizanemben 9 és 17 óra között. Az ügyfelek csak néhány gombnyomással nyithatnak devizaszámlát, és igényelhetnek az EUR és USD számlák mellé digitálisan azonnal elérhető és használható devizakártyát.

Fotó: Gránit Bank „Digitálisnak született” A Gránit Bank már 2010-ben „digitálisnak született”. 14 évvel ezelőtt, Magyarországon elsőként valósították meg azt a modellt, amivel elsősorban elektronikus csatornákon szolgálják ki az ügyfeleiket. Évre évre piacvezető, digitális pénzügyi megoldásokat adnak ki, hogy az ügyfelek minél szélesebb körben kényelmesen, otthonról, fiókban való sorban állás nélkül intézhessék pénzügyeiket. „A Gránit Bank a Mastercard Év Bankja 2023 versenyen elnyerte a fődíjat, és „Az év bankja” lett, emellett három kategóriában is első helyezett lett: „Az év könnyű és kényelmes bankolási élménye” lett a megújított 30 perces digitális babaváró kölcsönigénylési folyamat, és „Az év fiataloknak szóló pénzügyi megoldása” lett a 6-26 év közötti fiataloknak kínált egyedi termékpaletta” – írják a közleményükben. Emellett megnyerték „Az év akvizíciós marketing kampánya” díjat is. Tavaly a Gránit Bank volt „A leggyorsabban növekvő digitális bank Magyarországon” a Global Banking and Finance Review neves brit pénzügyi szaklap szerint. Ahogy azt korábban megírtuk tavaly minden ötödik számla a Gránit Banknál nyílt. A Gránit Bank eBank applikációjába épített lakásbiztosítás-kalkulátor sok embernek hozott könnyítést. A Gránit Banknál január elsejétől egyedülálló módon, online igényelhető piaci lakáshitellel kombinálva a Csok Plusz Lakáshitel.

