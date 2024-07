Gulyás Gergely: A békepárti álláspont miatt zsarolja Magyarországot Ukrajna

Uniós soros elnökség: szeptemberben folytatás

A tanács intézkedéseinek első szakasza lezárult. A nyári szünet augusztus végéig tart, ekkor folytatjuk szeptember elején. Nyolcszáz delegáció háromezer tagja vett részt a rendezvényeken – mondta el az uniós soros elnökséggel kapcsolatban Bóka János. Az elnökség legjelentősebb rendezvényei az informális tanácsülések. Az informális versenyképességi tanácsülésen az EU versenyképességének kérdését járták körbe a tisztviselők. De tanácskoztak Budapesten a környezetvédelemről is. Az energiaügyekről kapcsán arról volt szó, hogyan állnak a tagállamok a 2030-ra szóló vállalásaikkal. A belügyminiszterek megvitatták a bel- és igazságügy prioritásait. A vita mellett a határőrizeti szervekről, a migrációról és szervezett bűnözésről is szó volt. Az egészségügyi miniszterek pedig a szív és érrendszeri megbetegedésekről tárgyaltak.

A munkaerőhiány és a társadalmi befogadás kérdéséről is egyeztettek július 16-án. Üléseztek nálunk az EU védelempolitikai végrehajtói is. Szervadományozással és szervátültetéssel kapcsolatban is komoly egyeztetést tartottak. Bóka János hozzátette, védelemipari munkacsoport is alakult, továbbá siker, hogy a tanács egyhangúlag döntött a költségvetésről. Jelezte, ősszel is hasonló lendülettel folytatja munkáját az elnökség, november 8-án európai tanácsülésre kerül sor, az új versenyképességi paktum elfogadása a cél.

Több ember számára lesznek elérhetőek a családtámogatások

Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondta, a családtámogatási konstrukciókról is tárgyalt a kormány, a cél, hogy az egyes speciális adózási formákban (például őstermelőként) adózók számára is könnyítsék a lakáshoz jutást.

Az államilag támogatott kölcsönöknél okozott problémát számukra a speciális adózás, ezért a kormány lehetővé teszi, hogy bevételük legalább 50 százalékát használhassák hitelfelvételkor. Cél, hogy a gyermekvállalás számukra is könnyebb legyen.

A napokban kiderült egyetemi felvételi számokat úgy kommentálta a kormányszóvivő, hogy az eredményekből látszik, második éve több mint 90 ezren nyertek felvételt, négy jelentkezőből 3 felvételt nyert. Alapképzésre 62 ezren nyertek felvételt. 16 ezer feletti a mesterképzésre felvételt nyertek száma, a gazdaságtudomány a legnépszerűbb, a pedagógusképzés áll a második helyen. Emellett növekszik a munka mellett egyetemre jelentkezők száma. Jelezte, a pótfelvételi eljárás keretében augusztusban lehet jelentkezni még a felsőoktatásba. Az elmúlt két hétben 1,7 millió forint értékben valósultak meg beruházások – mondta el a kormányszóvivő. Taksonyban bölcsődeberuházás valósult meg, és átadták a felsőtárkányi kisvasút új gördülőállományát.