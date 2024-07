Nem kapott cigit és alkoholt egy magyarbánhegyesi férfi, ezért felgyújtotta a dohányboltot

Tűz volt április 30-án egy magyarbánhegyesi dohányboltnál. Éjszaka háromnegyed 3-kor jelentette egy arra járó férfi, hogy ég a dohánybolt ajtaja. A helyszínre először e rendőrök érkeztek, akik egy palack vízzel eloltották a tüzet, majd még aznap kiderítették, hogy mitől gyulladt ki a műanyag ajtó.

Egy férfi locsolt rá benzint, majd egy gyufával megnyújtotta azt.

A gyújtogatót másnap, kora este kihallgatták, ahol nem tagadta a tettét. Sőt még azt is elmondta a rendőröknek, hogy mérgében gyújtotta fel a dohányboltot, amiért aznap nem tudott alkoholt és cigit venni magának. Emiatt este úgy indult el otthonról, hogy ha valakivel találkozik, akkor kér tőle egy cigarettát. A férfi egy palackot is vitt magával, amiről azt gondolta, hogy útközben megissza. Azonban kibontás után jött csak rá, hogy az üvegben valójában benzin van.

Mivel a férfi nem találkozott senkivel, sőt még alkoholt sem tudott inni, ezért dühös lett és gyújtogatni kezdett, amivel a dohánybolt üzemeletetőjének több száz ezer forintos kárt okozott.

A rendőrség a gyújtogató férfit rongálással gyanúsítja és vádemelést javasol ellene.

Fotó: Police.hu

Ahogy azt korábban megírtuk, egy bábolnai férfi pedig ismerősét akarta felgyújtani, megromlott a kapcsolata egy ismerős családdal, még azzal is fenyegetőzött, hogy megöli őket. Szeptember 14-én hajnalban, részegen elment a házukhoz, ahol a nyitott ablakon lévő szakadt szúnyoghálón keresztül benzint locsolt a szobába. Abban a szobában többen is félálomban pihentek. Ezek után odament a bejárathoz, majd az ajtó alatti résen benzint öntött be a konyhába.

Az ismerősök megérezték a benzinszagot és meglátták a férfit az ablak előtt. Ekkor az egyikük hívta a rendőrséget, a másik pedig vizet öntött a benzinre, majd felébresztette az apját. A férfi később bement a házba, leült és többször elmondta, hogy "felgyújtja az egész házat", majd elment onnan.

Egy negyvenes éveiben járó férfi egy céget vezetett feleségével. A párnak több alkalmazottja is volt és egyikükről a férfi azt gondolta, hogy vele csalja a felesége. Ezért mindkettőjüket behívta az irodájába, de a nő és a munkás is tagadta a viszonyt. Ekkor a férfi dühös lett és haza küldte az alkalmazottját, majd néhány perc múlva lelocsolta benzinnel és fel akarta gyújtani.