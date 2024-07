Karácsony több mint 10 millió forinttal jutalmazta a floridai luxusingatlanokkal rendelkező Gyurcsány-fiókát

A Gyurcsány–Bajnai-korszakban is fontos állami nagyvállalatok irányítását bízták Mártha Imre Edgárra, aki pár éve a Karácsony Gergely-féle Városházán hasonló feladatot kapott a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) vezérigazgatójaként. Most azonban kiderült: a közművezér is busás prémium kifizetésben részesülhet a baloldali főpolgármester döntése nyomán.

Mártha Imre 11 millió 748 ezer forint prémiumkifizetésben részesül.

Mint arról az Origo korábban beszámolt, miközben a főváros csődben van.

Walter Katalin BKK-vezérigazgató 11 millió 610 ezer forint;

Bolla Tibor BKV-vezérigazgató 11 millió 40 ezer forint;

A listán szerepel Barts J. Balázs neve – akit leginkább a Városháza-gate nyomán ismerhetett a közvélemény, a sajtóban megjelentek alapján el is marasztalta Karácsony. A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója 10 millió 920 ezer forintot vehet fel. Karácsony arra hivatkozott, hogy kötelessége volt kifizetni a prémiumokat, mert a cégvezetők teljesítették a feltételül megszabott feladatokat. Vitézy Dávid azonban felhívta rá a figyelmet, hogy ez hazugság. Walter Katalin esetében ugyanis az év vége előtt 12 nappal jelölték ki a feladatokat, úgy, hogy biztos teljesítse - írta a Mandiner.

2023-ban is több hetet töltött Floridában a fővárosi közművezér, aki a közösségi médiában korábban gyakran mutogatta fényűző életkörülményeit jachtját és sokmilliós óragyűjteményét. Mindezek ellenére komoly jutalmat kapott

Milliárdos Gyurcsány-fióka

Mint arról az Origo is többször beszámolt, Mártha Imre édesapja, dr. Mártha Imre orvosként dolgozott Záhonyban, majd Mándokon. 1994 őszén, tehát már a balliberális koalíció idején, az SZDSZ képviselőjelöltjeként indult, és nyert mandátumot utóbbi település önkormányzatában.

Fia pedig a harmadik MSZP-SZDSZ-kormány idején, a Gyurcsány-korszakban vállalt komoly szerepet, amelynek értékeléséhez érdemes felidéznünk a szabad demokrata tézist, miszerint az állam rossz tulajdonos.

Erre volt példa, amikor 2006-ban az állami MVM kereskedelmi igazgatójaként jelentős veszteségekről Mártha Imre adott számot, miközben a külföldi tulajdonú áramszolgáltatók nagyot kaszáltak. Mártha magyarázkodásáról a Világgazdaság 2006. február 9-ei száma is beszámolt: ”Emlékeztetett azonban (Mártha Imre – a szerk.), hogy cége az ártörvény és a hatályos rendeletek szerint kötötte árameladási szerződéseit, ezektől nem tud eltérni. Emiatt tavaly is jelentős vesztesége keletkezett, s komoly deficitre számít az idén is. Eddig sikertelenül próbált új szerződéseket kötni az áramszolgáltatókkal, miközben e kontraktusok kötöttségei miatt tavaly és várhatóan cége az idén is nagy veszteséget könyvel el.”