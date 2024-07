Halálra késelte mozgáskorlátozott élettársát egy férfi Mosonmagyaróváron

Egy most 68 éves férfi, mielőtt megismerkedett élettársával egy hajléktalan szállón lakott. Miután kapcsolatba került a nővel hamar összeköltözött vele. Először a nő mosonmagyaróvári lakásában laktak, majd 2022 szeptemberétől albérletbe költöztek.

A nő csak kerekesszékkel vagy mankóval tudott közlekedni.

Együttélésük során a férfi rendszeresen verte.

Volt, hogy felpofozta, tépte a haját.

Emiatt a nő többször egy szállodába menekült, vagy a lakásuk előtti folyosón töltötte az éjszakát.

A veszekedéseket a szomszédok is hallották, akik hívták a rendőrséget. Ezért 2023 májusában a rendőrök felvették a kapcsolatot a nővel, és elmondták a jogait. Azonban ennek ellenére a nő gondolkodási időt kért tőlük.

Másnap este a férfi egy újabb veszekedést követően, kiment a konyhába és kivett a szekrényből egy kést, majd azzal az ágy szélén ülő élettárásnak a mellkasát jobb és baloldalt is megszúrta.

A nő azonnal a padlóra esett, és meghalt.

A férfi a gyilkosság után, másnap reggel önként jelentkezett a rendőrségen.

Az ügyészség a férfit, fogyatékossága miatt korlátozott személy ellen elkövetett emberöléssel, és kapcsolati erőszakkal vádolta meg. A gyilkos férfit életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetik.

A kép illusztráció!

Fotó: Shutterstock/Depiction Images / Shutterstock/Depiction Images

Ahogy arról korábban beszámoltunk, emberölés miatt emeltek vádat egy büntetett előéletű, letartóztatásban lévő férfi ellen, aki kilökte a barátnőjét egy tizedik emeleti lakás ablakából.

A harminchárom éves férfi barátnőjével és édesanyjával költözött tavaly januárban az édesanyja által bérelt győri panellakásba, a tizedik emeletre. Időközben odaköltözött még az édesanya unokája is a családjával, így a lakásban hatan éltek.

A férfi és barátnője viszonya megromlott, és a férfinak lett egy új kapcsolata is, emiatt sokszor veszekedtek. A férfi és a nő tavaly márciusban dulakodtak, majd a férfi kijött a szobából. A nő sírni kezdett, és az ablakot is kinyitotta, amit az egyik otthon lévő családtag észrevett, és szólt is a férfinak.

A vádlott visszament a szobába, üvölteni kezdett a barátnőjével, majd megragadta és kilógatta az ablakon. A nő küzdött, megpróbált visszamászni, de nem sikerült, és a tizedik emeletről lezuhant.