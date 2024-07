Akik körbeették a Balatont: hol lehet jó lángost, fagylaltot vagy halászlét enni a Balatonnál?

Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője

Fotó: Talán Csaba

Mennyire ismerik a Balaton környékét? Nem reklamálnak a legeldugottabb falvakból, hogy náluk biztosan nem jártak, mert ha tesztelték volna a helyet, biztosan bekerült volna a kiadványba?

Tizenhat éve készítjük a Magyar Konyha című magazint. Minden számban legalább egy Balaton-környéki, Balaton-felvidéki, somogyi vagy veszprémi termelő, szakács, séf szerepel.

Nyugodtan állíthatom, hogy nagyon kevés olyan régió van az országban, amelyet ilyen alaposan bejártunk, ennyire ismerünk.

Elárulok még egy titkot: a séfek, az étteremtulajdonosok, termelők úgy ismerik a környéket, mint a tenyerüket, hiszen ott élnek harminc éve. Ők is rendszeresen felhívják a figyelmünket arra, ha új üzlet nyílt a térségben és mi el is megyünk oda. De az olvasók is írnak nekünk. Körülbelül 1000-1500 hely van a látókörünkben.

Fotó: Talán Csaba

Amikor elmennek tesztelni egy-egy éttermet, cukrászdát, mire figyelnek? Csak arra, hogy mi kerül a tányérra, vagy más szempontokat is vizsgálnak?

A mi kiadványunk nem egy pontozásos étteremkalauz.

Természetesen, az egyik legfontosabb, hogy mi kerül a tányérra. De a leglényegesebb az, hogy ne csapjanak be.

Ha például valaki strandbüféként hirdeti magát, akkor kínáljon kiváló minőségű strandételeket. Ne kínai lángosporból készítse a lángost, hanem valódi, minőségi alapanyagokból dagasztott tésztából. A másik szempont, amit figyelembe veszünk, hogy a vendég megtapasztalja a balatoni életérzést, ha betér az adott helyre. Az összkép legyen olyan kiváló, ami megfogja a látogatót. Ebbe beletartozik a panoráma, a kedvesség és akár a humor is, például. Csodálatosan érezheti magát az ember egy teraszon egy jó rozéfröccs vagy hideg sör mellett, akár sült hekkel, hideg kovászos uborkával is - bár én a hekket visszaküldeném Chilébe és Argentínába, ahonnan érkezik. De a májas- és véreshurka is hozzátartozik a balatoni életérzéshez. Ha pedig egy borteraszon csodálatos borok közül választhatunk, de csak egy káposztáspogácsát adnak mellé, akkor is bekerülhet a kiadványba, ha az a hely elvarázsolja a vendéget. Azért is különleges a Balatoni gasztrokalauz - amelyet ingyen adunk a Magyar Konyha mellékleteként -, mert orientál. Az olvasó kinyitja, tudja, hogy éppen melyik balatoni településen van, és onnan öt-tíz percre, 10-20 kilométerre kiváló ajánlataink vannak.

Az éttermeken kívül cukrászdák, fagylaltozók, pékségek, termelők, angusmarha-tenyésztők, sajtmanufaktúrák, sőt, borászatok is szerepelnek a kiadványban.

Minden helyen kiemeljük, hogy mit keressen a vendég, ami nekünk nagyon ízlett. Természetesen, mindenhol az egész étlapot nem tudjuk végigenni, ezért kiemeljük, hogy mi az, ami biztosan finom. Ha a vendégek követik az útmutatásainkat - itt halászlevet egyen, ott kóstolja meg a flekkent, a harmadik helyen meg a fagylaltot -, biztosan nem csalódnak.