Hazudott Magyar Péter alelnökének botrányáról - itt az igazság

Három pontban is hazudott Magyar Péter egy interjúban az alelnökének, Radnai Márknak újságírókat fenyegető botrányával kapcsolatban. Mint ismert, szexbulvárdarabot rendezett Magyar Péter jobbkeze, aminek a bírálatáért két újságírónak is el akarta törni az ujjait. Ezzel kapcsolatban magyarázkodott a Telexen (ahol a riporter persze hagyta hazudni). Most megmutatjuk az igazságot.

Múlt szombaton jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter, hogy Radnai Márk lesz pártjának egyik alelnöke. Mint arról az Origo beszámolt, Radnainak szakmai körökben meglehetősen negatív volt a megítélése. Koltai Tamás, az Élet és Irodalom színikritikusa keményen bírálta, sőt azt állította, hogy Radnai nem tud rendezni. Erre Radnai olyan mérges lett, hogy megfenyegette Koltait: soha többet ne merjen beülni az ő előadására, mert eltöri az ujját. Szia Tamás! Valaki egyszer azt mondta rád, "kártékony csótány". Szerinted miért? Ha még egyszer meglátlak bármelyik előadásom közelében egyesével töröm el minden ujjad. Bezony. Szép nyarat! Menj jó messzire! - írta SMS-ben még 2015-ben. Később állítólag elnézést kért a szokatlanul durva reakcióért, de mismásolva hozzátette, hogy nem illik olyat terjeszteni, hogy nem tud rendezni. Nem sokkal a botrány kirobbanása után kiderült, hogy Radnai a Librarius kulturális magazin egyik munkatársát, aki a Magyar Narancsra is publikált, szintén ujjtöréssel fenyegette meg. Az érintett elmondása szerint Radnai telefonon fenyegette meg, hogy eltöri a kezét, ha megjelentet egy interjút. Az újságíró nem tervezte nyilvánosságra hozni a történetet, de miután látta, hogy nem ez volt az első ilyen eset, úgy érezte, "nem árt tudnia a szakmának, hogy ez nem egyszeri kirohanás volt.”

Így hazudik Magyar Magyar Péter kedden interjút adott a volt indexesek blogjának, a Telexnek, és Radnai botrányaival kapcsolatban a következőket állította: az ügyről azért nem lehet beszélni, mert az érintett már meghalt, a színházi szakma összezárt Radnai mellett, nem arról van szó, hogy nem tetszett Radnainak a kritika. Magyar Péter Először is: Radnai nem egy újságírót fenyegetett meg, hanem kettőt. Koltai mellett Csendes-Erdei Emese (a Magyar Narancs és a Librarius szerzője) írt arról a Magyar Narancs oldalán, hogy az ő esetében mi történt. Másodszor: egyáltalán nem állt ki a szakma Radnai mellett. Az ügyben sokan nyilatkoztak, a darab fordítója is le akarta tiltani az előadást a fenyegetőző Radnai miatt. Megszólalt az Átrium színház ügyvezetője, Koch Andrea is, aki szintén elítélte Radnait. Később ki is dobták az Átriumból. Radnai ezután nem is dolgozhatott színházakban, ekkor kezdett el tévésorozatokat rendezni.

Harmadszor: Magyar Péter szerint nem az volt a baja Radnainak, hogy mit írtak róla, hanem egy állítólagos ellenséges telefonbeszélgetés. Csakhogy ez Csendes-Erdei Emese esetében semmiképp nem lehet igaz. Szexbulvárdarabot rendezett Magyar Péter jobbkeze Mint arról korábban beszámoltunk, Radnai Márk a színházi világ perifériájáról érkezett a közéletbe. Úgy tudjuk, először az édesapja, a befolyásos, baloldali háttérember-vállalkozó Radnai László vásárolta be a kevésbé tehetséges fiút az Átriumba, hogy ott rendezhessen. Ahonnan, ahogy írtuk, hamar kirúgták. A darab egyébként egy szexbulvárdarab, ahol két pár keresztbe szexel. A "mű" torz értékrendje szerint egyetlen pozitív szereplő van a darabban: egy prostituált, aki sztriptíztáncosnő.

