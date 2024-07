A drogkereskedés miatt börtönben ült öltöztető, Herczeg Zoltán szerint ő értéket és gondolatot képvisel

Herczeg Zooltánra és egy társára még 2022. október 21-én csaptak le a rendőrök, miután felmerült, hogy kábítószerrel kereskedhettek. Az akkori hírek szerint Herczeg Zoltántól készpénzt, kokaint és marihuánát foglaltak le. Az öltöztető lakásán és kocsijában is találtak drogot. Később a rendőrség közleményben tudatta, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói 2022. október 21-én bűnügyi információk alapján fogtak el két férfit Budapest IV. és XIII. kerületében. Herczeg Zoltán hosszú hónapokat töltött letartóztatásban, de tavaly tavasszal szabadult a rácsok mögül.

Most az öltöztető az RTL Klub-nak nyilatkozott. Azt állította, hogy az a legnézettebb kereskedelmi csatorna, de ez nem igaz, mert a TV2 az. Herczeg természetesen nagyon dicsérte magát legújabb bejegyzésében az interjú kapcsán, de arról persze nem beszélt, hol tart most az ellene zajló eljárás. A műsorban Herczeg még főzött is valamit, majd saját főztjét dicsérte. Majd arról is írt, hogy gondolatokat és értéket képviselt a műsorban.