Adócsökkentésről beszélt Orbán Viktor, uniós pénzek érkeznek Magyarországra, népharag a Fanta miatt – heti összefoglaló

Átalakítja a bevásárlási szokásokat a kánikula

Számszerűsíthető károkat okozhat a magyar gazdaságban a lassan két hete tartó afrikai meleg, amely jelentősen visszafoghatja néhány ágazat termelését. Két évvel ezelőtt például egy százalékpontot elvett a hazai GDP-növekedésből az akkori hőség és az aszály, de ez főleg az agráriumban keletkezett károkra vezethető vissza. Tény azonban, hogy ha a mezőgazdaságban problémák vannak, az közvetve a kiskereskedelemre is kihat. Az élelmiszer-forgalom júniusban–júliusban még viszonylag erős szokott lenni, a szabadságok hatása inkább augusztusban érződik, az előző havi nyári forgalomhoz képest inkább ekkor tapasztalható némi visszaesés a költésben. Összességében elmondható, hogy a meleg alapvetően nem kedvez a napi fogyasztási cikkek forgalmának, csak azok a termékek kelendők, amelyek a meleg elviseléséhez szükségesek. Extrém hőségben a sör sem fogy jól. Nem azért, mert a vásárlók nem veszik meg a boltban, hanem mert a vendéglátóhelyek teraszán ilyen melegben kevesebben ülnek ki, így pedig kevesebb sört fogyasztanak.

Tovább nőnek a Szép-kártya-költések

Tovább erősödik a Szép-kártya népszerűsége, ezt mutatja, hogy 2024 első fél évében több mint 230 milliárd forintra nőtt a feltöltések összértéke, amely így 12 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakának eredményét – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A feltöltések összege mellett a kártyabirtokosok és az elfogadóhelyek száma is dinamikus növekedést mutat. A felhasználók száma tavaly júniushoz képest nyolc százalékkal, több mint 2,8 millióra nőtt, miközben az elfogadóhelyek száma egy év alatt 137 ezerről közel 147 ezerre bővült – ismertette az NGM.

Újra többéves bérmegállapodás jöhet a minimálbérről – akár a garantált bérminimum is megszűnhet jövőre

Minden esélye megvan annak, hogy 2016 után idén újra többéves bérmegállapodást kössenek a szociális partnerek, erről beszéltek egybehangzóan lapunknak a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) résztvevői a testület csütörtöki ülését követően. Az idei tárgyalássorozat a korábbiaknál is nagyobb horderejű döntéseket vetít előre, ugyanis november 15-ig kész terveket kell letenniük az asztalra az uniós minimálbérről szóló irányelv hazai gyakorlatba való átültetésével együtt. A Liga és a Munkástanácsok vezetője is egy lépcsőben megszüntetné a garantált bérminimumot jövőre, ami azt jelentené, hogy több mint húsz százalékkal kellene emelni a minimálbért ahhoz, hogy beérje a szakmunkás-minimálbér szintjét. Most a minimálbér összege bruttó 266 800 forint, a garantált bérminimumé pedig 326 000, így könnyen kiszámolható, hogy kötelező legkisebb munkabér összegét 22 százalékkal kellene emelni ahhoz, hogy összezárjon a két bérelem.