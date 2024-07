Hiába a szennyezett Szajna, extrém körülmények között készül három magyar olimpikon

Egy hónappal az olimpia előtt már azt is tudják a sportolók, hogy hányas rajszámmal indulhatnak Párizsban. Zsanett a 48-ast kapta, Bence az 52-es, Csongor az 53-as rajtszámmal indulhat. Az is eldőlt, hogy milyen helyet kapnak a depoban, Zsanett szerint „nem rossz” a depo-pozíciója, és Csongor is elégedetten nyilatkozott, ugyanis közel lesz a bejárathoz, így nem kell majd hosszan tolni a kerékpárt.

Kuttor-Bragmayer Zsanett, Bicsák Bence és Lehmann Csongor - Fotó: Magyar Triatlon Szövetség

A triatlon futamok kiemelt figyelmet kapnak majd a párizsi olimpián. A város legszebb és egyben legismertebb részein, a Szajnában, illetve a folyó partján, a hídjain és a világ egyik legismertebb sugárútján, a Chamsp Élysées-n jelölték ki a pályát. Olyan „díszletek” között versenyezhetnek a triatlonosok, amilyenről más sportágak képviselői talán még álmodni sem mernek. A szervezőknek egy hónapjuk maradt arra, hogy minden szempontból garantálni tudják a megfelelő körülményeket.