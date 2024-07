116 éves hőségrekord dőlt meg vasárnap

Bejegyzést tett közzé a hivatalos Facebook-oldalán a Hungaromet Nonprofit Zrt., amelyből kiderült, hogy vasárnap megdőlt egy 116 éves hőségrekord.

Az oldal azt írja, hogy idén először mértek Magyarországon 41 Celsius-fokot.

Ezzel a napi rekord is megdőlt, hiszen július 14-en eddig 1908-ban, Egerben mérték a legmagasabb értéket, 39 fokot.

Tegnap kereken 2 fokkal volt magasabb a hőmérséklet Körösszakálon.

A bejegyzésből az is kiderül, hogy éjszakai is nagyon meleg volt, Szegeden csak 27 fokig hűlt le a levegő.

Azt is írják, hogy a legmelegebb nap még várhatóan hátravan, kedden, akár 41 fok fölé és is emelkedhet a hőmérséklet, sőt akár Magyarország abszolút hőmérsékleti rekordja is megdőlhet.

Az oldal egyik táblázatán azt is látni, hogy több mérőállomáson is átlépte a hőség a 40 Celsius-fokot. Ahogy korábban megírtuk, nem ez az első olyan melegrekord idén, amely több mint 100 év után dőlt meg, július 11-én Kelebia állomáson a hőmérséklet elérte a 40,0 Celsius fokot, ezzel megdőlt a napi legmagasabb hőmérséklet rekordja.

A korábbi rekordot 1922-ben, Szerepen mérték és 38,5 Celsius fok volt.

Ahogy az Origo is megírta a Köpönyeg előrejelzése alapján, hétfőn sok napsütés várható délutáni gomolyfelhőkkel, 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden

rendkívül meleg lesz: a csúcsérték eléri a 35-43 fokot.