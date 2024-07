Nem létező kocsikat árult egy internetes csaló banda

A letartóztatásban lévő huszonéves férfi 2022 novemberében kitalálta, hogy egy közösségi oldalon motort, autó, quadot, jetskit, bobcatet, illetve munkagépeket kínál eladásra. Ezek közül egyikével sem rendelkezett.

A férfi a csalásokba bevonta három társát is, köztük egy testvérpárt, akik elvállalták, hogy az átutalt összegeket a bankszámlájukon fogadják, majd a pénzt felveszik és átadják a férfinak.

Természetesen a pénz egy része őket illette meg, amit levontak belőle még mielőtt átadták.

A kép illusztráció!

Fotó: unsplash

Az ötletgazda férfit a rendőrök tavaly júliusban őrizetbe vették. A férfinak nem ez volt az első csalási ügye, korábban is nyomoztak ellene emiatt.

Az ügyészség most

166 rendbeli csalás miatt végrehajtandó börtönbüntetést javasolt a férfi és két társa ellen, a negyedik csalóval szemben pedig felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását javasolta.

Ahogyan korábban megírtuk, egy fóti férfi közel 50 millió forintot csalt össze azzal, hogy autószerelőnek adta ki magát, és 17 rábízott autót eladott. Olyan is előfordult, hogy felszólításra visszaadta ugyan a kocsit, ám több alkatrészt is kilopott belőle.

A férfi azt állította, hogy külföldről és itthonról is tud autókat szerezni. Így nem létező autók árát csalta ki a vevőktől. Volt olyan is, mikor egy lízingelt autót adott el, a lízing cég tudta nélkül.

Évekkel ezelőtt pedig egy férfi nem létező értéktárgyakkal üzletelt az interneten, a vásárlói megtévesztése érdekében különböző fényképeket is mellékelt hirdetéseihez. Volt fotója a 100 forintos arany emlékéremről, és a világháborús gyűjtemények között hirdetett monarchiás tiszti babmérőkről is, mellyel több vevőt is átvert. A férfi ezzel a módszerrel összesen 173.600 forintot csalt ki a vevőitől, ami után eljárás indult ellene.

Egy kecskeméti fiatal egy év alatt 200 embertől közel 7 millió forintot csalt ki hamis internetes hirdetésekkel így akart javítani rossz anyagi helyzetén. Az is előfordult, hogy egy 50 ezer forinttal megkárosított vevő véletlenül ennek a tízszeresét, 500.000 forintot utalt át a csalónak, aki a teljes összeget megtartotta.