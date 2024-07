Iréné az év ötlete: A lány, aki megoldotta az egyik legnagyobb vegyipari cég kihívásait - Takarító robotot tervezett

Csikós Irén jelenleg a Henkel Magyarország Operations Kft karbantartómérnöke, de korábban tervezőmérnökként is dolgozott. Az általa tervezett takarító robot kapta a Magyar Ipari Célgép Nagydíj, Év ötlete 2024 elismerést.



„Jelenlegi munkakörömben nem feladatom a tervezés, de mégis megesik, hogy bizonyos feladatokat magam tervezek és oldok meg. Ez is egy ilyen kihívás volt a fejfeletti magasságban elhelyezkedő berendezések tisztítására. Egy vegyiüzemben dolgozunk, ahol a tisztaság kulcsfontosságú. Bizonyos gyártást segítő berendezéseink, melyek érintkeznek a termékkel, magasan fej felett helyezkednek el, a porral történő szennyezettség azonban gyakran előfordul, a tisztítás pedig kötelező része a technológiának. Ezen rendszerek takarítása korábban kizárólag emberi erővel volt megoldható, ami egy nagyobb kockázattal járó, időigényes és kevésbé hatékony munkafolyamat. „A munkabiztonságért felelős osztály részéről merült fel az igény a gépesítésre. Elindult az ötletelés, végül sikerült megoldást találni, az általam tervezett berendezés egy kis méretű teljesen automatizált robot, amely távirányítóval vezérelhető „– idézte fel a fejlesztési folyamatot Csikós Irén.



Irén a Szalonban elmesélte, hogy munkaidején túl rajzolt, az első gép elemeit egyenként szerezte be, majd túlórákat nem sajnálva építette meg azt egy kis technikus csapat segítségével. Az első próbálozás nem váltotta be a reményeket, de ő nem adta fel, más alapanyaggal kísérletezett, amely könnyebb volt és megbízhatóbb működést tett lehetővé. A takarító robot célja teljesen egészében kiváltani a kézi munkaerőt, a robot már dolgozik, de a berendezés még finomításra szorul, és a további fejlesztése folyamatban van.



„A robot különlegessége abban rejlik, hogy jelenleg erre a takarítási problémára nincs másik, elérhető műszaki megoldás” – tette hozzá Henkel munkatársa.

Fiatal tehetségek forradalmasítják az ipari célgépek világát



Az Év Célgépe díjra a tavalyi jelentkezéseket is felülmúlva az idén 121 pályamű érkezett, a fő kategóriák mellett díjazták az év ötletét, az év öko-célgépét és az év tervezőjét is. Sipos Sándor, a Magyar Ipari Célgép Nagydíj ötletgazdája kiemelte, hogy a verseny lehetőséget biztosít a pályázóknak, hogy bemutassák kreativitásukat, technikai tudásukat és problémamegoldó képességüket. A Chemplex Kft. tulajdonosa fontosnak nevezte a fiatal tehetségek támogatását, tehetségük bemutatását és megünneplését, amelyre ez a megmérettetés lehetőséget ad. A Nagydíjjal mindenki nyer, az is, aki nem lesz díjazott; a résztvevők kapcsolatokat építenek, tanulnak egymástól, barátságokat kötnek, szinergiákat alkotnak és szakmai kapcsolatokkal lépnek tovább a jövő felé.



„Az ipari célgépek tervezése és gyártása rendkívüli kihívásokat tartogat, a szaktudáson túl szélesebb ismeretekre és nagy adag kreativitásra van szükség, és csak a legkiválóbbak képesek megfelelni ezeknek a követelményeknek. A verseny célja nemcsak a legtehetségesebb mérnökök megtalálása, hanem a folyamatos fejlődés és innováció ösztönzése is. Az ehhez hasonló megmérettetések során mutatkozhatnak be azok az ötletek és megoldások, amelyek alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a szakmánk továbbra is elismert legyen és virágozzon, hogy a hazai célgépgyártó legyen a forrása az itt tevékenykedő nagyvállalatoknak. A zsűri olyan elképesztően tehetséges fiatalokat ismert meg, akik bizonyították, hogy ki lehet lépni a komfortzónából oly módon, hogy közben mindenben megfelelnek a kritériumoknak. Hol máshol értékelnénk ezeket a formabontó megoldásokat, mint ott, ahol az innovációkat kutatjuk?” – fogalmazott Sipos Sándor.



AI írta a zenét a pályázatukhoz



„Ha célgépre van szükséged, fordulj a BBM-hez, ők segítenek rajtad” – mondja a refrén a BBM Engineering Solutions Zrt. pályamunkájának kísérőzenéjében. A társaság automata szitanyomtató gyártósora kapta az Év Célgépe díjat, teljes gyártósorok, üzemi és kisüzemi technológiák kategóriában.



Bővíz Botond Gergő és társai egy rendhagyó, zenés pályázatot nyújtottak be, amelynek a tartalma egyértelműen kiemelkedett a mezőnyből, és a formája is lenyűgözte a zsűri tagjait.



„A kollégák szerkesztették mesterséges intelligencia segítségével a dalt, amely annyira megtetszett mindenkinek, hogy eldöntöttük, bele is kerül a pályázatunkba” – árulta el a cég vezérigazgatója. „Az egész anyaggal azt szerettük volna demonstrálni, hogy bár fiatal a cég, a szakmai veteránjai is nálunk dolgoznak, mindig nyitottak vagyunk az újdonságokra, és a csapat rendkívül kreatív.”



A BBM Engineering Solutions Zrt. díjnyertes pályamunkája egy komplex gyártósort takar, amely egy hazánkban is jelenlévő japán multinacionális vállalat által kínált megoldásokat integráltan valósította meg.



„Bízunk abban, hogy a díj lehetőséget ad számunkra arra, hogy többen megismerjenek minket, lássák, hogy itt van egy budapesti cég, egy erős csapat, és bízunk benne, hogy egyre több vállalkozás tud majd velünk együtt dolgozni a jövőben” – hangsúlyozta Bővíz Botond Gergő.



A Magyar Ipari Célgép Nagydíj 2024 zsűrije egyetemi professzorokból és az ipar képviselőiből állt össze, olyan vállalatok szakmai vezetői választották ki a legjobbakat, mint a Schneider Electric, a Bosch Rexroth, az RWH, a Hafner Pneumatika és az Eurpsolid Zrt. A zsűri kategóriákra osztotta a pályaműveket és azok innovációtartalmát, komplexitását, gépészeti megvalósítását, megtérülését és fenntarthatóságát vizsgálva osztották ki a hazai ipari szakemberek legrangosabb díját „Az Év Célgépe 2024” díjakat.