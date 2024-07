Már arra sem emlékezett a kislány, hogy mikor evett utoljára csokit - Jákob Zoli ismét segített

A Jákob Alapítvány közösségi oldalán tette közzé a videót arról, hogy egy újabb nehéz sorsú család életén szeretne segíteni.

Egy kisbéri négytagú család segítségére érkeztek - számolt be róla a Kemma.hu. Az anyuka mellett a gyerekeket is kérdezik mindennapjaikról, helyzetükről. A videó legszívszorítóbb pillanata az, amikor kislányuk nem tud arra a kérdésre válaszolni, hogy mikor evett utoljára csokit.

Az utolsó kérdés az volt a kislányhoz, hogy ha egy kívánsága lehetne mi lenne az?

Egy telefon!

- érkezett rögtön a válasz. Nem kellett több, az alapítvány ott helyben meglepte őt egy új készülékkel.

A család jelenleg önkormányzati lakásban él. Havi hetvenezer forintból gazdálkodnak.

A Jákob Alapítvány tartós élelmiszer vásárlásával és anyagi segítséggel támogatta a családot.

A milliárdos üzletember nemrégiben elárulta, hogy nem volt mindig ennyire tehetős, sőt, emlékszik jól, milyen volt akkor, amikor még nem volt ekkora vagyona, és nem engedhetett meg mindent magának. Ezért is szeret segíteni másokon, elsősorban a gyerekeken, mert nagy örömet okoz számára látni mások boldogságát.

Az adakozás még a gyerekkoromból fakad. Kis faluban nőttem fel, és mindent megosztottunk egymással. Nem ismertünk olyan embert, akinek sok vagy kevés volt.

Régen is adakoztam, de most, hogy sok pénzem van, jobban látszik. Rájöttem, hogy nemcsak nekem okoz örömöt, hanem azoknak is, akiknek kissé jobbá tehetem az életét. Igyekszem példát mutatni, hátha mások is kedvet kapnak hozzá" - magyarázta a nagyvonalúságának mélyen gyökerező okait az üzletember, aki igyekszik mindig változatos formában, egyre szélesebb körben segíteni az embereken.

"Például havonta egyszer elmentem egy autista iskolához, vittem bicikliket, mászókát, amire szükségük volt. Intézmények felé jobb adni, mert tudom, hogy sokfelé megy. Máskor pedig családokon segítek. Vannak egyszeri, tűzoltásszerű támogatások, de próbálok hosszú távú segítségnyújtást biztosítani. Egy zenekarnak vittem például dobszettet, illetve volt, akinek szempilla- és körömtanfolyamot biztosítottam" - mesélte Jákob Zoli, aki igyekszik azt figyelembe venni, hogy hogyan tudna hosszú távú segítséget nyújtani aszerint, kinek mire lehet a legnagyobb szüksége.