„Jobb pályán” mottóval indul az idei Tusványos

„Jobb pályán” a mottója az idei tusványosi nyári szabadegyetemnek, amelyet július 23-28. között tartanak Tusnádfürdőn. Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke, a szabadegyetem alapítója sajtótájékoztatón elmondta:

Tusványos alapítói nagyon fontosnak tartották, és tartják a mostani politikai körülmények között is azt, hogy jobb párbeszédet folytatni, mint konfrontációba bocsátkozni. Tusványos fő ereje, hogy mindig is a kooperáció, a párbeszéd és nem a konfrontáció, a monológ volt a sajátja

– emelte ki.

Mint mondta,

különösen nagy szükség van most a gondolkodásra, a politikai kérdések elemzésére. Mit, miért hogyan? – Tusványoson ezeket a kérdéseket is meg fogják vitatni.

A sajtótájékoztatón elmondták, több mint ezer előadó érkezik a szabadegyetemre.

Németh Zsolt arról is beszélt, az orosz-ukrán háború egy korszakhatár, a háború és béke kérdése meghatározza a következő évtizedeket, a politikai, közéleti kérdések mellett a gazdaság jövőjét is, ezért is fontos a jövőtervezés.

A politikus a magyar miniszterelnök békemissziójáról szólva azt mondta, az már most sikeres, trendfordító a békenarratívákban.

Mint mondta, egyre erőteljesebb visszhangot kap, hogy nem lehet katonai megoldásban gondolkodni, hanem diplomáciai megoldásra van szükség, és kiemelte,

a békemisszió fontos állomása lesz Tusványos, ahol szombaton mond beszédet a kormányfő.

A béke gondolata ugyanakkor önmagában nem elég, a megvalósulása azon múlik, van-e megfelelő politikai erő és befolyás – tette hozzá Németh Zsolt. Mint mondta, a Patrióták Európáért frakció megalakulása egyfajta fordulatot jelez Európában, hosszú ideje "benne van a levegőben" a nemzetközi jobboldal megerősödése, és ez nem is lehet vita tárgya az európai parlamenti választások függvényében.

Németh Zsolt fontos kérdések között kiemelte, hogy mi lesz Európa szerepe, hol lesz a helye a jövőben, és Magyarország helye a jövőépítésben.

A magyar uniós elnökséggel kapcsolatban elmondta, hogy különösen fontos, hogyan tudnak Magyarország arculatán javítani, szembeszállni a Magyarországot sújtó előítéletekkel, amely a magyar politikát érinti.