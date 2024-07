A többség nem támogatja az uniós külügyi biztos Magyarország ellenes tervét

A Mandiner szemlézte a Die Welt német lap egyik cikkét, melyben arról írtak, hogy Josep Borrell uniós külügyi biztos ötlete "visszafelé sülhet el", miszerint bojkottálni kellene augusztus végén a soros elnökségnek otthont adó Budapestet, és helyette Brüsszelben legyen megtartva a külügy- és védelmi miniszterek következő csúcstalálkozója.

Arra azonban nem számított, hogy ezt a javaslatot a tagállamok többsége nem fogja támogatni, és Magyarország mellé fognak állni.

Borrell az ötletét azzal próbálta megérvelni, hogy Szlovákia külügyminiszterét leszámítva már 25 ország tárcavezetője ítélte el Orbán Viktor azon békemisszióját, mely során a miniszterelnök tárgyalt többek között az ukrán és az orosz elnökkel is. Csakhogy például Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter nonszensznek, ostobaságnak nevezte a bojkottra való felvetést, de Németország, Franciaország, Hollandia és Spanyolország is nyíltan ellenezte a kezdeményezést, és mások is kritizálták a helyszínválasztást.

Sajtóhírek szerint

a tagállamok többsége most azt tervezi, hogy éppen a brüsszeli csúcstalálkozót hagyják ki tiltakozásul

- írta a lap.

Ahogy azt korábban megírtuk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter július 19-én "sajnálatra méltónak" nevezte az európai uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő szervezkedését a soros magyar elnökség tervezett programjának aláásására. Egy újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem kapott olyan levelet Josep Borrelltől, amelyben Brüsszelbe hívnák meg külügyi tanácsülésre augusztus 28-29-re, épp akkorra, amikor a magyar elnökség is informális találkozót tervez Budapesten.

Hallottam, hogy a főképviselő úr próbált szervezkedni. Nem csodálom, én végigkísértem az elmúlt ötéves főképviselői karrierjét, amely az európai külpolitika egyik legkudarcosabb időszaka volt. És hogyha küldött volna ilyen tartalmú levelet, akkor én valószínűleg egy homokozó lapátot küldtem volna vissza neki, mert körülbelül ez ilyen óvodás szellemi színvonal, hogy most én hívom össze a barátaimat, vagy te hívod össze

- jelentette ki a tárcavezető.