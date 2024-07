5 étel, amit életveszélyes ebben a kánikulában enni

A kánikula megterhelő az ember számára. Dr. Bodócsi Réka belgyógyász szakorvos korábban beszélt az Origónak arról, mi történhet a szervezetben ilyen melegben.

"A hőség a vízháztartását könnyen felboríthatja, különösen azoknál, akik rendszeresen vízhajtót szednek, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás, amivel nem szabad megvárni a szomjúságérzet megjelenését.

Nem javasolt alkohol és magas cukortartalmú italok fogyasztása, mert azok vizet vonnak el a szervezetből.

A koffeintartalmú italok pedig vízhajtó hatásúak. Forró napokon a szerveztünk eneregiaszükséglete körülbelül 10-15%-kal csökken. Javasolt naponta többször enni kisebb mennyiségeket" – mondta a szakember.

Most megmutatunk 5 ételt, amit tilos lenne ekkora kánikulában enni:

1. Hamburger

hamburger

Fotó: Pexels.com

A kalória- és zsírdús ételek fogyasztása fokozza az izzadást és a rossz közérzetet, ezért ezeket kerülni javasolt.

2. Cupcake

cupcakes

Fotó: Pixabay.com

A cukros italok mellett a cukros ételek, például a sütik is gondot jelenthetnek kánikula idején, hiszen megemelik a vércukorszintet, amitől ugyan hirtelen több energiája lesz az embernek, de később fáradtságot és ingerlékenységet okoznak.

3. Sültkrumpli

A túl sós ételek is veszélyesek kánikulában, mivel visszatartják a vizet a szervezetben, ami megterheli a keringési rendszert.

sültkrumpli

Fotó: Pixabay.com

Emellett bő olajban sütik ki őket, az így készült ételeket is érdemes kerülni ilyenkor.

4. Joghurt

joghurt

Fotó: LeFox/Pixabay.com

A tejtermékekkel is érdemes vigyázni, mivel ezek nehezen emészthetők és könnyen megromlanak. Ilyenkor érdemes a kávét is növényi italokkal inni.

5. Sushi

A nyers halak is veszélyesek lehetnek, mivel nagy melegben a baktériumok gyorsan elszaporodhatnak rajtuk és bennünk,

amitől hányással, hasmenéssel, lázzal járó ételmérgezést kaphat a tenger gyümölcseinek rajongója.

sushi

Fotó: PublicDomainPictures/Pixabay.com

"Tartósan 30 fok feletti nappali hőmérsékletben szerveztünk nagy igénybevételnek van kitéve. Hőség hatására a perifériás erek kitágulnak, ami a szokásosnál is jobban terheli a szívet. Míg az egészségesek könnyebben alkalmazkodnak a meleghez, addig

különösen veszélyes a csecsemőkre, kisgyermekekre, szívbetegekre, magas vérnyomásban szenvedőkre, 65 évnél idősebbekre.

Az ő esetükben fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszanak, legmelegebb napsütéses órákban ne tartózkodjanak a napon. Ha a szervezet huzamosabb ideig ki van téve magas hőmérsékletnek, a hőháztartás felborulhat, melynek kapcsán az alábbi tünetek jelentkezhetnek: szédülés, gyengeség, fejfájás, izomgörcsök, alvás-és koncentrációzavar, ödémásodás. Továbbá megnő az embólia és a szívinfarktus kockázata, erősödik a gyulladási hajlam, például a lappangó gyulladások is belobbanhatnak" - fogalmazott dr. Bodócsi Réka belgyógyász szakorvos, majd hozzátette, melyek a hosszan tartó hőség esetén leggyakrabban kialakuló állapotok. Azt is hozzátette, hogy a magas vérnyomással élők ne automatikusan vegyék be a vérnyomáscsökkentő gyógyszereiket, hanem mérjék meg a vérnyomásukat előtte.