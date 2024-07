Karácsony Gergely tízmilliókért hozatott Hollandiából selejtes fákat

A lap emlékezet,

a balliberális sajtó kvázi szenzációként tálalta azt a hírt 2021 végén, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros tölgyfákat ültet az id. Antall József rakpartra. Végül 34 kocsányos tölgyet ültettek a Parlamenttől a Margit hídig terjedő területre

A Magyar Nemzet úgy tudja, a fákért a városvezetés több tízmilliót fizetett, az egyes példányok ára pedig jócskán meghaladta az egymillió forintot. A fák azonban hosszú ideje rossz állapotban vannak, mindezt Karácsonyék tagadják, Bardóczi Sándor főkertész még néhány hete is úgy fogalmazott, hogy a „tölgyfák köszönik szépen, jól vannak”. A lap hiába kereste ezzel kapcsolatban a szakember hivatalát, válaszokat nem kaptak.

Azonban a Magyar Nemzet birtokába került egy szakvélemény a fák egészségi állapotáról, amelyet az ültetést lebonyolító Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) rendelt meg 2023 májusában. A dokumentumból kiderült, hogy

gyakorlatilag a fák mindegyike sérült, és zömében már ilyen állapotban is érkeztek.

A kocsányos tölgyeket még számos kórokozó, valamint parazita is gyengítette, a fákon jelen volt a pajzstetű fertőzés, valamint a törpetetvek családjába tartozó filoxéra is. Noha a lisztharmat, a tölgy csipkéspoloska, a levéldarazsak, valamint a levélgubacsok jellemzően megtalálhatók a tölgyfákon, a rakpartra telepített egyedeken a szokásosnál jóval több telepedett meg belőlük, ami megint csak a növények legyengült állapotára utalhat.

A szakvélemény szerint több fa az elhaló ágak miatt is balesetveszélyes mely a fák méreteinek növekedésével együtt tovább nőhet.

A lap közölte, egy kiemelt fapéldányt laborban is megvizsgáltak, ami alapján úgy tűnik, hogy a megtekintésen rögzítettnél is rosszabb lehet a tölgyek állapota, egyiküket már három-négy esztendővel ezelőtt nagyobb trauma is érhette, hiszen ekkor a vezérhajtása is elpusztult. A szakvélemény megállapította, hogy

a fás részeket érő leromlás hosszabb idő óta – akár 6-7 éve – volt jelen a kiemelt tölgyön.

Ahogy korábban cikkünkben is megírtuk, Karácsony Gergely másik nagy projektre, az extrém hőségben felértékelődött új ivókútról derült ki, hogy

bár sikerült megépíteni, mégsem lehet használni.

Legalább másfél-két hónapja árválkodik az az újonnan telepített kút a II. János Pál pápa téren, amely eddig sosem működött. A helyiek csak akkor vették észre a hőségben igencsak szükséges létesítményt, amikor a Budapesti közmű körbekordonozta.

A kút ugyanis műszaki okok miatt hivatalosan is használhatatlan

A csapból egyébként csaknem egy percig folyik a víz, ugyanis a téren héderelők közül többen megnyitják, ha szabad, ha nem. Érdekesség, hogy a kút ahhoz a fővárosi "Példamutató közvécéhez" van közel, amelynek építése igazi vergődés volt. A "példamutató" illemhelyet drogosok és prostituáltak vették birtokba, az Origo a témában írt cikkét a linkre kattintva olvashatja.