A hőség sem akadály, indul az 56. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj a Balatonon

Immár 6. éve a Raiffeisen Bank a Kékszalag névadó főtámogatója. Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója: „Ez egy tartós együttműködés - nem véletlenül. Európa legnagyobb hagyományú és leghosszabb távú vitorlásversenye és a Raiffeisen Bank értékrendszere sok területen közös: innováció, nyitottság, kiszámíthatóság, hogy csak párat emeljünk ki. Számunkra ezek az értékek azért fontosak, mert egy mai vezető bank nem létezhet folyamatos megújulás, a legújabb technológiák alkalmazása nélkül. Jó példa erre, hogy a napi pénzügyek is már egyre inkább a mobiltelefonunkon zajlanak - akár a tó közepéről is lehet ma már banki tranzakciókat indítani. Egy innovatív cég örömmel támogatja azt a versenyt, amelynek a közvetítése, a digitális technológia segítségével az élményszerűség, az egyidejűség révén a vitorlássport iránt érdeklődők, a sportkedvelők széles tömegeihez fogja eljuttatni a verseny képeit, híreit.”

A Kékszalag Fesztivál részeként a leggyorsabb hajók külön is megmérettetik magukat a verseny második napján, pénteken.

600 hajóval és 3000 versenyzővel indul a Kékszalag

Fotó: MVSZ / Cserta Gábor

Zakariás Fruzsina, az Audi márkaigazgatója: „Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az Audi Speed Challenge révén egy önálló, rendkívül látványos programmal színesíthetjük a Kékszalag fesztivál programját péntek délután. A négykarika ugyanakkor már csütörtöktől hangsúlyosan jelen lesz a versenyen, hiszen az általunk is támogatott Józsa Márton kormányozta Fifty-Fifty a Kékszalag rekordereként és tavalyi győzteseként idén is jó esélyekkel indul. Ezúton kívánunk nekik sok sikert és jó szelet! Aki pedig a vitorlázáson kívül a szárazföldön is a sebesség és a fenntarthatóság szerelmese, az látogasson el az Audi Lounge-ba a Vitorlás téren, ahol Magyarországon most először mutatjuk be legújabb modellünket, a teljesen elektromos Q6 e-tront.”