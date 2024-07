Fontos klímavédelmi ügyben nyilvánított véleményt Svájc magyarországi nagykövete - videó

Az 56. Kékszalag hosszú évtizedek óta megszólítja és lázban tartja az egész országunkat, éppen ezért tökéletes alkalom arra, hogy a rangos megmérettetés kíséretében egyéb közérdekű ügyek is figyelmet kapjanak. Ily módon idén a vitorlásverseny mellett egy nagyon fontos klímavédelmi sajtótájékoztatót is tartottak Balatonfüreden, amelyen szó esett többek között a svájci-magyar együttműködések részleteiről és jövőbeni céljairól is.

Vágólapra másolva!

Idén is több száz vitorlás mérette meg magát Európa legnagyobb tókerülő versenyén. A csütörtök reggeli órákban Balatonfüreden dördült el a startpisztoly, de nemcsak ennek az eseménynek adott ma otthont ez a balatoni település, hanem a mindannyiunkat érintő klímaváltozás folyamatáról is szó volt a mai sajtóeseményen. Svájc és Magyarország együttműködése nagyon gyümölcsöző a klímapolitika és a környezetvédelem területén; a többi között az energiahatékonyság, a megújuló energia, a geotermikus energia terén is. Jean-François Paroz, Svájc magyarországi nagykövete álláspontja egyértelmű, véleménye szerint ugyanis a klímaváltozás folyamata nem visszafordítható, de lelassítható, derül ki a HírTV beszámolójából. Őexcellenciája beszédében felhívta a figyelmet arra is, hogy itt az ideje szembenéznünk Európa-szerte a megújuló energia kihívásaival, ugyanis fontos, hogy zéró emisszióval valósuljon meg a népességnövekedéssel kéz a kézben járó fogyasztási ugrás is. Svájci támogatással jelenleg is zajlanak víztisztítási programok Magyarországon. Az egyik kiemelt feladat vízmegtartás. Őexcellenciája Jean-François Paroz kiemelte, hogy a Zero Energia Missziót 2050-re meg kell valósítani. Svájc magyarországi nagykövete szerint ez a kitűnő partnerség, amely Magyarország és Svájc között van lehetőévé teszi, hogy együttes erővel egy szebb jövőt hozzunk létre.



A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!